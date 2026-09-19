Zidane zapytany o Złotą Piłkę. Tak odpowiedział o Mbappe, Dembele i Olise

16:11, 19. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  FootMercato

Zinedine Zidane zabrał głos w sprawie rywalizacji o Złotą Piłkę. Jak podaje FootMercato, Francuz odniósł się do walki Kyliana Mbappe, Ousmane Dembele i Michaela Olise.

Zinedine Zidane
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fot. Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane stanął przed trudnym pytaniem

Zinedine Zidane doskonale wie, jak wygląda presja związana z walką o najważniejsze indywidualne wyróżnienie w piłce nożnej. Sam sięgnął po Złotą Piłkę w 1998 roku. W związku z tym podczas piątkowej konferencji prasowej został zapytany o rywalizację między trzema francuskimi gwiazdami.

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele oraz Michael Olise znajdują się w gronie zawodników, o których najczęściej mówi się w kontekście prestiżowej nagrody. Trener nie zamierzał jednak dolewać oliwy do ognia i podkreślił, że tego typu dyskusje są nieodłączną częścią piłki nożnej. – Nie chcę się do tego odnosić. Gra to codzienność, to debaty, to część gry – powiedział Zidane cytowany przez FootMercato.

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Były zdobywca Złotej Piłki przyznał również, że doskonale rozumie ambicje zawodników marzących o takim sukcesie. – Wiem, jak to jest być zdobywcą Złotej Piłki i każdy zawodnik chce nim być. Trwają dyskusje i to normalne. Myślę, że dzieje się to głównie poza klubem, ale wewnętrznie nie będzie żadnych problemów – zaznaczył Zidane.

Francuz nie chce, aby medialna debata wpłynęła na atmosferę w reprezentacji. – Skupimy się na rozegraniu tych czterech meczów, zaczynając od spotkania z Turcją – dodał były szkoleniowiec Realu Madryt.

Tym samym Zidane jasno skierował uwagę na sportowe zadania zespołu. Pozostawił jednocześnie rozstrzygnięcie wyścigu o Złotą Piłkę innym.

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