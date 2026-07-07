Zawodnik Wisły nie owija w bawełnę. Francja ma coś, czego zazdroszczą jej wszyscy

Maxence Maisonneuve, który tego lata trafił do Wisły Kraków, nie ma wątpliwości. Jego zdaniem reprezentacja Francji dysponuje obecnie najmocniejszą kadrą mundialu.

fot. Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Maxence Maisonneuve

Maxence Maisonneuve o reprezentację Francji

Maxence Maisonneuve w rozmowie z Krzysztofem Kawą dla Przeglądu Sportowego Onet ocenił potencjał reprezentacji Francji i wyjaśnił, dlaczego uważa Trójkolorowych za głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa świata. Jego zdaniem klucz do sukcesu tkwi nie tylko w jakości poszczególnych zawodników, ale również w doskonałym zbilansowaniu całego zespołu.

– Aurelien Tchouameni i Adrien Rabiot, wymiennie z Manu Kone, znakomicie się uzupełniają i sprawiają, że cała drużyna zachowuje stabilność. To dzięki nim drużyna jest kompletna. Francja doczekała się wspaniałego pokolenia piłkarzy, Deschamps ma ogromne pole manewru. Dość powiedzieć, że rezerwowym na mundialu jest Rayan Cherki, zawodnik, który ma za sobą kapitalny sezon w Manchesterze City, a moim zdaniem z piłką przy nodze jest geniuszem – stwierdził Maisonneuve.

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Zawodnik Wisły Kraków podkreślił, że głębia składu daje Francuzom przewagę nad wieloma rywalami. Nawet zawodnicy rozpoczynający mecze na ławce rezerwowych mogliby bez problemu odgrywać kluczowe role w większości reprezentacji uczestniczących w turnieju. Mimo wysokich notowań Francji Maisonneuve przestrzega jednak przed przedwczesnym rozdawaniem medali. Jego zdaniem faza pucharowa mundialu nie wybacza błędów, a poziom czołowych drużyn jest bardzo wyrównany.

– Na turnieju jest wiele świetnych drużyn. Jeśli pokonamy Maroko, to bez względu na to, na jaki trafimy zespół w półfinale, poziom trudności będzie bardzo wysoki. Francja jest głównym faworytem do tytułu, ale czy go zdobędzie? Jeszcze wiele się może wydarzyć – zaznaczył piłkarz.

Słowa zawodnika pokazują, że chociaż Francuzi pozostają jednym z największych kandydatów do końcowego triumfu, droga do kolejnego mundialowego złota wciąż pozostaje daleka i pełna pułapek. Swój kolejny mecz Les Blues już w najbliższy czwartek o godzinie 22:00 czasu polskiego.