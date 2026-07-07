Messi kontra Salah. Mundial szykuje hit, którego nie można przegapić [PRZEWIDYWANE SKŁADY]

08:44, 7. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Argentyny rozpoczyna decydującą fazę walki o obronę mistrzowskiego tytułu. W 1/8 finału mundialu zmierzy się z ambitnym Egiptem i Mohamedem Salahem.

Lionel Messi
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fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi rusza po kolejny krok do historii. Rywal ma własny plan na sensację

Reprezentacja Argentyny staje przed kolejnym egzaminem podczas Mistrzostw Świata 2026. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego znalazła się już na etapie, na którym nie ma miejsca na błędy. We wtorek mistrzowie świata zmierzą się z Egiptem w walce o awans do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Spotkanie w Atlancie elektryzuje kibiców nie tylko ze względu na stawkę, ale również na starcie dwóch globalnych ikon futbolu. Lionel Messi ponownie poprowadzi Albicelestes do walki o kolejne zwycięstwo, natomiast po stronie Egiptu największym zagrożeniem będzie Mohamed Salah. To właśnie od dyspozycji tych gwiazd może zależeć przebieg całego meczu.

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Argentyńczycy pozostają faworytami rywalizacji, jednak Egipt już podczas tego mundialu pokazał, że potrafi skutecznie przeciwstawiać się wyżej notowanym rywalom. Afrykańska reprezentacja liczy przede wszystkim na szybkość Salaha oraz skuteczność Omara Marmousha w ofensywie.

Zwycięzca wtorkowego starcia zamelduje się w ćwierćfinale mistrzostw świata. Tam czekać będzie już lepszy z pary Kolumbia – Szwajcaria. Dla reprezentacji Argentyny to kolejny krok na drodze do obrony tytułu wywalczonego cztery lata wcześniej. Z kolei dla Egiptu to szansa na zapisanie jednej z najpiękniejszych kart w historii krajowej piłki nożnej.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Egipt na MŚ:

Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada – Messi, Lautaro Martinez

Egipt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rami Rabia, El Fotouh – Attia, Lashin – Zico, Salah, Ashour – Marmoush.

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