Reprezentacja Argentyny staje przed kolejnym krokiem w drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. We wtorkowy wieczór czasu polskiego czeka ją wymagające starcie z ambitnym Egiptem.

fot. SFSI / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna rusza po obronę tytułu mistrzów świata

Reprezentacja Argentyny wkracza w decydującą fazę MŚ 2026. Obrońcy trofeum znaleźli się w gronie szesnastu najlepszych drużyn turnieju, ale ich droga do ćwierćfinału nie będzie tak prosta, jak mogłoby się wydawać. We wtorkowy wieczór na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie podopieczni Lionela Scaloniego zmierzą się z Egiptem, który już teraz zapisał jedną z najciekawszych historii tegorocznego mundialu.

Chociaż bukmacherzy zdecydowanie większe szanse dają Albicelstes, ostatni występ Argentyńczyków pokazał, że nawet faworyci mogą mieć problemy. W poprzedniej rundzie mistrzowie świata musieli rozegrać pełne 120 minut przeciwko rewelacyjnej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Rywale dwukrotnie odrabiali straty i długo utrzymywali przy sobie marzenia o sensacji. Ostatecznie reprezentacja Argentyny awansowała dalej dopiero po samobójczym trafieniu przeciwników w dogrywce.

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To spotkanie kosztowało jednak zespół Scaloniego sporo sił. Sztab medyczny monitorował sytuację kilku zawodników, którzy po wyczerpującym meczu mieli problemy zdrowotne. Najwięcej uwagi poświęcało się Facundo Medinie, którego występ pozostawał pod znakiem zapytania. Wątpliwości dotyczą także gotowości Nico Gonzaleza, zmagającego się z urazem kostki.

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Mimo tych problemów Argentyna nadal imponuje skutecznością. Drużyna wygrała osiem kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach, a w każdym z nich zdobywała co najmniej dwie bramki. Kapitalną formę utrzymuje Lionel Messi. Kapitan aktualnych mistrzów świata nie tylko prowadzi swój zespół do kolejnych zwycięstw, ale także nieustannie poprawia historyczne statystyki mundialowe. Każdy jego występ może oznaczać kolejny rekord.

Egipt i Mohamed Salah marzą o wielkiej sensacji

Po drugiej stronie stanie jednak drużyna, która nie zamierza pełnić roli statysty. Egipt po raz pierwszy od wielu dekad zameldował się na tym etapie mistrzostw świata i zrobił to w imponującym stylu. Faraonowie wyeliminowali Australię po serii rzutów karnych, zachowując stuprocentową skuteczność z jedenastu metrów. Bohaterem został Mohamed Salah, którego opanowanie i doświadczenie okazały się bezcenne w kluczowych momentach.

To właśnie starcie Messiego z byłym graczem Liverpoolu, Romy czy Chelsea będzie największą ozdobą wtorkowego widowiska. Dwaj piłkarze, którzy przez lata należeli do ścisłej światowej czołówki, staną naprzeciw siebie w meczu o ogromną stawkę. Dla obu może to być jedna z ostatnich okazji do zapisania kolejnego wielkiego rozdziału w reprezentacyjnej karierze.

Egipcjanie mają jednak swoje problemy. Sztab szkoleniowy z niepokojem śledzi sytuację kilku defensorów. Niepewna pozostaje dyspozycja Mohameda Abdelmonema, a dodatkowe znaki zapytania pojawiają się wokół obsady lewej strony obrony. W starciu z ofensywą Argentyny każdy brak może okazać się niezwykle kosztowny.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Egipt na MŚ:

Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada – Messi, Lautaro Martinez

Egipt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rami Rabia, El Fotouh – Attia, Lashin – Zico, Salah, Ashour – Marmoush.

Kiedy mecz Argentyna – Egipt?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Argentyny i Egiptu odbędzie się 7 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję z tego meczu przeprowadzi można śledzić na antenach TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.