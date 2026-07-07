Gregor Kobel bohaterem Szwajcarii. Potrzebne były rzuty karne [WIDEO]

Reprezentacja Szwajcarii wygrała z Kolumbią po konkursie rzutów karnych (0:0 w regulaminowym czasie gry i dogrywce, 4:3 w serii jedenastek). Ekipa Murata Yakına awansowała więc do ćwierćfinału mistrzostw świata 2026, gdzie zagra z Argentyną.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Szwajcaria - Kolumbia

Szwajcarzy pokonali Kolumbijczyków

W nocy z wtorku na środę rozegrano spotkanie pomiędzy Szwajcarią a Kolumbią w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Pojedynek zapowiadał się niezwykle wyrównanie i taki też był jego przebieg. Obie reprezentacje od pierwszego gwizdka grały bardzo ostrożnie, koncentrując się przede wszystkim na defensywie. Pierwsza połowa nie przyniosła wielu klarownych okazji, ponieważ żadna z drużyn nie chciała zaryzykować, mając świadomość stawki tego spotkania.

Po przerwie tempo rywalizacji wyraźnie wzrosło, ale kibice nadal nie doczekali się goli. Zarówno ekipa z Europy, jak i zespół z Ameryki Południowej stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak zabrakło skuteczności. Po 90 minutach na tablicy wyników wciąż widniał bezbramkowy remis, a dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. O awansie zadecydował więc konkurs rzutów karnych, w którym lepsi okazali się Szwajcarzy, wygrywając 4:3. Bohaterem serii jedenastek został Gregor Kobel, który zatrzymał Kolumbijczyków.

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Szwajcaria dzięki zwycięstwu zameldowała się w ćwierćfinale tegorocznego mundialu. Kolejnym rywalem Helwetów będzie Argentyna, która wcześniej wyeliminowała Egipt (3:2). Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 12 lipca, o godzinie 3:00 czasu polskiego. Zwycięzca tego pojedynku zapewni sobie miejsce w najlepszej czwórce tegorocznego mundialu.

Szwajcaria – Kolumbia 0:0 (4:3 w serii jedenastek)