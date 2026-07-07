Belgowie wstrzymali oddech. Kluczowy piłkarz opuścił stadion o kulach

Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału mundialu, ale sukces nad USA może okazać się kosztowny. Wszystko wskazuje na to, że straci jednego z kluczowych zawodników.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Amadou Onana

To może być koniec mundialu dla gwiazdy reprezentacji Belgii

Reprezentacja Belgii przygotowuje się do jednego z najważniejszych spotkań podczas Mistrzostw Świata 2026. Niemniej przed starciem z Hiszpanią w obozie Czerwonych Diabłów pojawiły się poważne obawy. Chodzi o Amadou Onanę, którego występ w ćwierćfinale stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Jak informuje Mundo Deportivo, belgijski pomocnik doznał urazu podczas meczu 1/8 finału przeciwko Stanom Zjednoczonym. Onana rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie, lecz jego występ zakończył się już po mniej więcej 20 minutach gry. W trakcie jednej z akcji ofensywnych zawodnik niefortunnie postawił nogę, co doprowadziło do skręcenia kolana.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuacja od razu wzbudziła niepokój w sztabie szkoleniowym reprezentacji Belgii. Pomocnik opuścił murawę wyraźnie rozczarowany i udał się na ławkę rezerwowych, gdzie nie krył emocji. Niedługo później skierowano go do szatni na szczegółowe badania. Obrazki z drugiej połowy spotkania nie napawały optymizmem. Onana wrócił w okolice boiska, poruszając się o kulach i mając usztywnione kolano.

Według wieści źródła zawodnik przejdzie kolejne badania medyczne, które mają określić skalę problemu. Już teraz Mundo Deportivo podkreśla jednak, że jego występ przeciwko Hiszpanii wydaje się „niezwykle mało prawdopodobny”.

To potencjalnie bardzo zła wiadomość dla belgijskiej ekipy. Onana odgrywa ważną rolę w środku pola, odpowiadając zarówno za destrukcję, jak i budowanie akcji. Jego absencja mogłaby znacząco wpłynąć na plan taktyczny przed konfrontacją z jedną z najmocniejszych drużyn turnieju.