Thomas Thomasberg znalazł się w gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Czech. Były trener Pogoni Szczecin może dołączyć do uczestnika mistrzostw świata - twierdzi Roman Kovařík.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Thomasberg w grze o posadę selekcjonera reprezentacji Czech

Pogoń Szczecin wykorzystała przerwę między sezonami, aby dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Wydawało się, że Thomas Thomasberg będzie kontynuował pracę, ale Alex Haditaghi zadecydował inaczej. Ostatecznie zwolnił Duńczyka, zastępując go Oscarem Garcią, związanym ostatnio z Ajaksem Amsterdam.

W rzeczywistości Thomasberg nie poradził sobie w Szczecinie najlepiej. Drużyna dość długo walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie, ostatecznie kończąc sezon na dziewiątej lokacie. To rozczarowujący rezultat, biorąc pod uwagę kwoty wydane na wzmocnienia, więc duński szkoleniowiec zapłacił za to posadą.

Do tej pory Thomasberg nie znalazł nowej pracy, ale może się to wkrótce zmienić. Jest bowiem łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Czech. Ma ona za sobą rozczarowujące występy na mistrzostwach świata, kończąc swój udział jeszcze w fazie grupowej. Miroslav Koubek nie przetrwał tak słabych wyników, dlatego federacja poszukuje teraz jego następcy. Thomasberg jest wymieniany w gronie kandydatów, choć inne nazwiska mają większe szanse na angaż.

Były trener Pogoni Szczecin rywalizuje między innymi z Lubosem Kozelem, przymierzanym jeszcze do niedawna do Rakowa Częstochowa. Czesi poszukują kogoś, kto odbuduje atmosferę w drużynie i wyciśnie więcej z zawodników.

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