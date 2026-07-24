Chiesa wróci do reprezentacji? Pirlo może otworzyć mu drzwi

Federico Chiesa od blisko dwóch lat pozostaje poza reprezentacją Włoch, ale jego sytuacja może wkrótce ulec zmianie. Wszystko za sprawą Andrei Pirlo, który jest coraz bliżej objęcia stanowiska selekcjonera Azzurrich.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Dawna współpraca działa na korzyść Chiesy

Federico Chiesa może być jednym z największych wygranych planowanej zmiany na ławce trenerskiej reprezentacji Włoch. Według „La Gazzetta dello Sport” Andrea Pirlo, który ma wkrótce przejąć kadrę, bardzo ceni skrzydłowego Liverpoolu. Obaj współpracowali już w Juventusie i właśnie wtedy Chiesa rozegrał jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze.

W rozgrywkach 2020/2021, jedynych prowadzonych przez Pirlo w roli trenera Juventusu, włoski skrzydłowy zdobył 14 bramek i dołożył 11 asyst w 43 spotkaniach. Szkoleniowiec od początku darzył go dużym zaufaniem, a ich relacje do dziś pozostają bardzo dobre. To właśnie dlatego nazwisko Chiesy ponownie pojawia się w kontekście reprezentacji.

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Ostatni raz 27-latek wystąpił w narodowych barwach podczas mistrzostw Europy w 2024 roku. Później Gennaro Gattuso wielokrotnie próbował przywrócić go do kadry, jednak piłkarz za każdym razem tłumaczył, że nie czuje się jeszcze gotowy do gry. Mimo powołania na marcowe mecze eliminacyjne do mundialu ostatecznie wycofał się jeszcze przed pierwszym treningiem, co wywołało spore kontrowersje, zwłaszcza że po zakończeniu zgrupowania bez problemu wrócił do gry w Liverpoolu.

Jeśli Andrea Pirlo rzeczywiście obejmie reprezentację Włoch, temat powrotu Chiesy niemal na pewno wróci na pierwszy plan. Dobra znajomość i zaufanie z czasów wspólnej pracy w Turynie mogą sprawić, że skrzydłowy otrzyma kolejną szansę na odbudowanie swojej pozycji w kadrze Azzurrich.