Vinicius Junior dostanie rekordowy kontrakt. Gigant walczy z Realem Madryt

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal rozbije bank – rekordowy kontrakt dla Viniciusa Juniora

Vinicius Junior niebawe, wróci z wakacji i dołączy do reszty kolegów w Realu Madryt. Nie wiadomo jednak, jak długo Brazylijczyk zostanie w klubie. Od kilku dni krążą plotki, że do zakupu jednego z najlepszych obecnie piłkarzy na świecie przymierza się Arsenal. Londyńczycy są gotowi pobić dla niego wszelkie rekordy. Nie tylko jeśli chodzi o kwotę transferu, ale także wynagordzenia.

Obecnie skrzydłowy zgarnia ok. 400 tysięcy funtów tygodniowo. Z informacji The Telegraph wynika, że Arsenal przygotował dla niego propozycje, która będzie rekordowa w historii klubu. Obecnie najwięcej zarabia Bukayo Saka, który dostaje 365 tysięcy funtów tygodniowo.

Real Madryt jest świadomy, że Vinicius może odejść. Cały czas nie doszło do przełomu w negocjacjach na temat nowej umowy. Kontrakt z Królewskimi obowiązuje go do czerwca przyszłego roku. Nie można wykluczyć, że zostanie sprzedany w trwającym oknie, jeśli nie podpisze nowego porozumienia. Prasa donosi, że Los Blancos wycenili go na 160 milionów euro. Kanonierzy najwięcej w historii zapłacili za Declana Rice’a, sprowadzając go z West Hamu United za 116,6 mln euro.

Bezpośrednio po powrocie do Hiszpanii ma dojść do spotkania na linii Real – Vinicius. Będzie to ostatnia szansa, aby osiągnąć porozumienie z piłkarzem i zatrzymać go w klubie.