Oficjalnie: Darko Churlinov wzmocnił Pogoń Szczecin
Pogoń Szczecin nie zaliczyła udanej inauguracji nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Portowcy przegrali z Legią Warszawa 0:1. Tymczasem w poniedziałek władze klubu postanowiły uszczęśliwić fanów swojej drużyny. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście byłego gracza Jagiellonii Białystok – Darko Churlinova.
Reprezentant Macedonii Północnej dołączył do Pogoni Szczecin na zasadzie transferu definitywnego. Skrzydłowy związał się z polskim zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie piłkarza widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o dodatkowe 12 miesięcy. 26-latek będzie występował na boisku z numerem 21 na plecach.
Darko Churlinov jeszcze kilka dni temu był o krok od dołączenia do Widzewa Łódź. Skrzydłowy z Macedonii Północnej jednak odmówił przejścia testów medycznych. Zawodnik ostatecznie wybrał propozycję Pogoni Szczecin. Jego powrót do PKO Ekstraklasy z pewnością jest jednym z największych transferów tego lata.
Dotychczas Darko Churlinov rozegrał 26 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. 26-latek zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.