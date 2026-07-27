Hitowy transfer stał się faktem! Pogoń Szczecin ma nowego zawodnika

16:26, 27. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin w poniedziałkowe popołudnie ogłosiła wielkie wzmocnienie. Do zespołu Portowców trafił Darko Churlinov. Skrzydłowy tego lata był o krok od dołączenia do Widzewa Łódź, ale finalnie wybrał inny klub.

Piłkarze Pogoni Szczecin
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Oficjalnie: Darko Churlinov wzmocnił Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin nie zaliczyła udanej inauguracji nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Portowcy przegrali z Legią Warszawa 0:1. Tymczasem w poniedziałek władze klubu postanowiły uszczęśliwić fanów swojej drużyny. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście byłego gracza Jagiellonii Białystok – Darko Churlinova.

Reprezentant Macedonii Północnej dołączył do Pogoni Szczecin na zasadzie transferu definitywnego. Skrzydłowy związał się z polskim zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie piłkarza widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o dodatkowe 12 miesięcy. 26-latek będzie występował na boisku z numerem 21 na plecach.

Darko Churlinov jeszcze kilka dni temu był o krok od dołączenia do Widzewa Łódź. Skrzydłowy z Macedonii Północnej jednak odmówił przejścia testów medycznych. Zawodnik ostatecznie wybrał propozycję Pogoni Szczecin. Jego powrót do PKO Ekstraklasy z pewnością jest jednym z największych transferów tego lata.

Dotychczas Darko Churlinov rozegrał 26 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. 26-latek zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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