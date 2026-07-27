Wisła Kraków w poniedziałek wystosowała ważny komunikat. Beniaminek PKO Ekstraklasy doszedł do porozumienia z Raoulem Gigerem. Nowa umowa defensora będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz jop

Oficjalnie: Raoul Giger na dłużej w Wiśle Kraków

Wisła Kraków zaliczyła udany powrót do polskiej elity. Beniaminek PKO Ekstraklasy w pierwszej kolejce okazał się lepszy od GKS-u Katowice (2:1). Jednym z bohaterów tego spotkania okazał się Raoul Giger. Jak się okazuje, władze klubu przygotowały niespodziankę swoim kibicom. Otóż ogłoszono przedłużenie kontraktu ze szwajcarskim defensorem.

Raoul Giger będzie teraz bronił barw Wisły Kraków przez długie lata. Nowy kontrakt obrońcy będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Szwajcar, od momentu przyjścia do Polski, stał się kluczowym graczem Białej Gwiazdy. Pozostanie 28-latka przy ulicy Reymonta jest jednym z ważniejszych ruchów klubu tego lata.

W meczu przeciwko GKS-owi Katowice Raoul Giger zaliczył asystę. Szwajcar świetnie prezentował się także w tyłach i udowodnił, że jest w stanie rywalizować na wysokim poziomie w PKO Ekstraklasie. Mariusz Jop może być zatem spokojny o obsadę prawej obrony. 28-latek jest jego jednym z ważniejszych żołnierzy.

Dotychczas Raoul Giger rozegrał 27 spotkań w koszulce Wisły Kraków. Szwajcarski defensor nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców. A jego asysta w meczu z GKS-em Katowice była jego premierowym udziałem przy strzelonym golu przez Białą Gwiazdę.