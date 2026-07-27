PSG rusza po gwiazdę Barcelony! Zapadła ostateczna decyzja

16:22, 27. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  RMC Sport

Paris Saint-Germain przegrało walkę z Realem Madryt o Yana Diomande. Teraz mistrzowie Francji mają inny cel transferowy. A jest nim Ferran Torres z FC Barcelony - informuje "RMC Sport".

Luis Enrique
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ferran Torres priorytetem transferowym Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain miało ambitny pomysł pozyskania Yana Diomande. Ostatecznie Iworyjczyk trafi do Realu Madryt. Mistrzowie Francji mają już inne plany. Z informacji przekazanych przez „RMC Sport” dowiadujemy się, że klub z Paryża teraz uznaje gracza FC Barcelony za priorytet transferowy. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ferran Torres.

Pozyskanie reprezentanta Hiszpanii nie będzie wcale takim trudnym wyzwaniem. Mistrz świata kilka tygodni temu zakomunikował, że chce dołączyć do Paris Saint-Germain. Negocjacje Paryżan z zawodnikiem nie będą zatem problemem. Inaczej może wyglądać sytuacja z FC Barceloną, która wciąż liczy, że napastnik pozostanie w klubie.

Paris Saint-Germain tego lata dokona zmian w ofensywie. Goncalo Ramos opuścił już klub, a jego śladem lada moment może podążyć Bradley Barcola. Zwycięzcy minionej edycji Ligi Mistrzów chcą zatem zwiększyć rywalizację w ofensywie. A Ferran Torres jest zawodnikiem, który może się odnaleźć pod skrzydłami Luisa Enrique. Czas pokaże, czy mistrz świata finalnie zawita do Paryża.

Ferran Torres dotychczas rozegrał 207 spotkań w koszulce FC Barcelony. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 65 trafień, a także zaliczył 23 asysty.

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