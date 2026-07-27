Real Madryt walczy kosmiczny transfer. Królewscy chcą pozyskać Rodriego z Manchesteru City. Jak się okazuje, władze Los Blancos są optymistycznie nastawione do możliwości pozyskania Hiszpana - informuje "ESPN".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Rodri coraz bliżej transferu do Realu Madryt

Real Madryt coraz mocniej naciska na transfer Rodriego. Według „ESPN”, hiszpański gigant z dużym optymizmem podchodzą do możliwości sprowadzenia pomocnika Manchesteru City. W ostatnich tygodniach Królewscy mieli znacząco zmienić swoje nastawienie i uczynić mistrza świata jednym z głównych celów letniego okienka transferowego.

Rodri od lat należy do najlepszych defensywnych pomocników na świecie i jest jednym z filarów Manchesteru City. Z tego względu ewentualna przeprowadzka na Estadio Santiago Bernabeu nie będzie łatwa do zrealizowania. Mimo to władze Realu Madryt wierzą, że są w stanie przekonać zarówno zawodnika, jak i angielski klub do zawarcia porozumienia.

Transfer 30-latka byłby jednym z największych hitów tego lata. Rodri idealnie wpisuje się w profil piłkarza, którego poszukuje Real Madryt. Hiszpan ma zapewnić zespołowi jeszcze większą jakość w środku pola i stać się jednym z liderów drużyny na kolejne lata. Najpierw jednak Królewscy mają zamiar dopiąć przyjście Yana Diomande.

Rodri dotychczas rozegrał 298 spotkań w koszulce Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 28 trafień, a także zaliczył 32 asysty.