PSG szykuje transferowy hit. Ruszyło po piłkarza Barcelony

Ferran Torres znalazł się na samym szczycie listy życzeń PSG. Mistrzowie Francji chcą wykorzystać letnie okno transferowe, aby przekonać gwiazdę FC Barcelony do zmiany barw.

fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ferran Torres na celowniku PSG. Luis Enrique chce gwiazdę Barcelony

Ferran Torres może wkrótce rozpocząć nowy etap swojej kariery. Jak informuje SPORT, Paris Saint-Germain znacząco przyspieszyło działania mające na celu sprowadzenie reprezentanta Hiszpanii. Ogólnie w Paryżu uznano, że skrzydłowy FC Barcelony jest najlepszym kandydatem do wzmocnienia ofensywy po odejściu Goncalo Ramosa.

Według wieści hiszpańskiego dziennika klub ze stolicy Francji przygotował dla 26-latka bardzo atrakcyjną propozycję. W grę ma wchodzić czteroletni kontrakt oraz wyższe wynagrodzenie niż to, które piłkarz obecnie inkasuje w ekipie z La Liga. Władze mistrzów Francji liczą, że właśnie takie warunki okażą się decydującym argumentem podczas negocjacji.

Ważnym atutem paryskiego projektu ma być również osoba Luisa Enrique. Szkoleniowiec PSG doskonale zna Ferrana Torresa ze wspólnej pracy w reprezentacji Hiszpanii, a według informacji SPORT sam zawodnik pozytywnie zapatruje się na możliwość ponownego występowania pod jego wodzą.

Transfer Goncalo Ramosa do AC Milan sprawił, że Paryżanie musieli błyskawicznie poszukać nowego lidera ataku. Wybór padł właśnie na piłkarza Blaugrany, którego kontrakt z katalońskim klubem obowiązuje do 2027 roku. Najbliższe tygodnie mogą pokazać, czy PSG zdoła przekonać zarówno zawodnika, jak i Barcelonę do sfinalizowania jednego z najgłośniejszych transferów tego lata.