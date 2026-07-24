Guardiola odrzucił Włochy. Italia już wybrała selekcjonera

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola na „nie”. To nowy faworyt

Reprezentacja Włoch szuka następcy Gennaro Gattuso, który pożegnał się z pracą na początku kwietnia. Tymczasowym trenerem został Silvio Baldini, który podczas swojej krótkiej kadencji zdołał pokonać Grecję i Luksemburg. Krajowa federacja rozmawiała już z wymarzonym kandydatem, jednak Pep Guardiola nie przyjął propozycji z Półwyspu Apenińskiego.

Italia już wie, że ani Guardiola, ani Carlo Ancelotti nie przejmą sterów kadry narodowej. Dlatego Włosi rozpoczęli rozmowy z Andreą Pirlo, o czym informuje Fabrizio Romano. Były szkoleniowiec Juventusu, Fatihu Karagümrük i Sampdorii obecnie jest zatrudniony w dubajskim United FC.

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Romano uważa, że Pirlo jest wyraźnym faworytem zostania nowym selekcjonerem Włoch. Jeżeli legendarny pomocnik Milany i Juventusu zaakceptuje ofertę Italii, to przez najbliższe cztery lata będzie odpowiadał za wyniki reprezentacji.