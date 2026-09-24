PZPN może wykonać zaskakujący ruch. To on miałby przejąć kadrę po Urbanie

08:15, 24. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy

Jan Urban może znaleźć się pod dużą presją po najbliższych meczach reprezentacji Polski. Kanał Sportowy wskazał nawet nazwisko potencjalnego następcy aktualnego selekcjonera.

Jan Urban
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban pod presją

Jan Urban w najbliższych dniach rozpocznie z reprezentacją Polski serię czterech spotkań Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a także ze Szwecją oraz Rumunią. Wyniki tych meczów mogą mieć znaczenie dla przyszłości selekcjonera.

W programie Kanału Sportowego pojawił się konkretny scenariusz dotyczący ewentualnej zmiany na stanowisku. Adam Sławiński wskazał, że Polski Związek Piłki Nożnej mógłby postawić na rozwiązanie wewnętrzne i przesunąć do pierwszej reprezentacji Jerzego Brzęczka, który obecnie prowadzi kadrę U-21.

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– Moim zdaniem jest to prosta historia. Ja uważam, że przesunięcie. Czy Jerzy Brzęczek porzuciłby młodzieżówkę? Myślę, że tak. Jego myślenie mogło być takie, że to U-21 wziął, bo to jest bliżej tej pierwszej reprezentacji – powiedział dziennikarz.

Do tego pomysłu odniósł się również Marcin Borzęcki. Dziennikarz zwrócił uwagę na emocjonalny kontekst rozstania Brzęczka z seniorską kadrą. Jego zdaniem były selekcjoner wciąż może mieć poczucie niedokończonej pracy.

– Powiem szczerze, że byłem nawet czasami zaskoczony jak czułem w rozmowie, jak bardzo w selekcjonerze Brzęczku siedziało to zwolnienie. Wiadomo, że mógł się czuć pokrzywdzony i czuć, że on ma poczucie wielkiej niesprawiedliwości, niedokończenia misji, którą rozpoczął i którą uważa, że powinien zakończyć. Też uważam, że powinien zakończyć i jestem w stanie wytypować, że Jan Urban zostanie zwolniony – stwierdził Borzęcki.

Brzęczek od września prowadzi reprezentację Polski U-21, a jego zespół ma za zadanie przygotowywać zawodników do gry w seniorskiej kadrze. Sam szkoleniowiec niedawno podkreślał w Kanale Sportowym, że współpraca z Urbanem odbywa się bez ingerowania w decyzje selekcjonera.

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