PZPN może wykonać zaskakujący ruch. To on miałby przejąć kadrę po Urbanie

Jan Urban może znaleźć się pod dużą presją po najbliższych meczach reprezentacji Polski. Kanał Sportowy wskazał nawet nazwisko potencjalnego następcy aktualnego selekcjonera.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban pod presją

Jan Urban w najbliższych dniach rozpocznie z reprezentacją Polski serię czterech spotkań Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a także ze Szwecją oraz Rumunią. Wyniki tych meczów mogą mieć znaczenie dla przyszłości selekcjonera.

W programie Kanału Sportowego pojawił się konkretny scenariusz dotyczący ewentualnej zmiany na stanowisku. Adam Sławiński wskazał, że Polski Związek Piłki Nożnej mógłby postawić na rozwiązanie wewnętrzne i przesunąć do pierwszej reprezentacji Jerzego Brzęczka, który obecnie prowadzi kadrę U-21.

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– Moim zdaniem jest to prosta historia. Ja uważam, że przesunięcie. Czy Jerzy Brzęczek porzuciłby młodzieżówkę? Myślę, że tak. Jego myślenie mogło być takie, że to U-21 wziął, bo to jest bliżej tej pierwszej reprezentacji – powiedział dziennikarz.

Do tego pomysłu odniósł się również Marcin Borzęcki. Dziennikarz zwrócił uwagę na emocjonalny kontekst rozstania Brzęczka z seniorską kadrą. Jego zdaniem były selekcjoner wciąż może mieć poczucie niedokończonej pracy.

– Powiem szczerze, że byłem nawet czasami zaskoczony jak czułem w rozmowie, jak bardzo w selekcjonerze Brzęczku siedziało to zwolnienie. Wiadomo, że mógł się czuć pokrzywdzony i czuć, że on ma poczucie wielkiej niesprawiedliwości, niedokończenia misji, którą rozpoczął i którą uważa, że powinien zakończyć. Też uważam, że powinien zakończyć i jestem w stanie wytypować, że Jan Urban zostanie zwolniony – stwierdził Borzęcki.

Brzęczek od września prowadzi reprezentację Polski U-21, a jego zespół ma za zadanie przygotowywać zawodników do gry w seniorskiej kadrze. Sam szkoleniowiec niedawno podkreślał w Kanale Sportowym, że współpraca z Urbanem odbywa się bez ingerowania w decyzje selekcjonera.