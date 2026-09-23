Ronaldo zabrał głos ws. końca kariery. Niespodzianka

Cristiano Ronaldo odniósł się do tematu potencjalnego zakończenia kariery. Wprost przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji i niczego nie wyklucza. Obecna umowa z Al-Nassr wygasa w czerwcu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie wyklucza kontynuowania kariery

Cristiano Ronaldo latem pożegnał się z Mistrzostwami Świata, ale nie zdecydował się na koniec kariery w reprezentacji Portugalii. W ostatnich powołaniach został uwzględniony przez Jorge Jesusa i nadal będzie występował w narodowych barwach. Nie wiadomo jednak jak długo, ponieważ jego przyszłość to duży znak zapytania. 41-latek ma kontrakt z Al-Nassr tylko do końca obecnego sezonu.

W jednym z wywiadów Ronaldo został wprost zapytany o koniec kariery nie tylko w kadrze, ale ogólnie. Portugalczyk wprost powiedział, że nie wie, kiedy to nastąpi. Nie wyklucza, że nadal będzie grał w piłkę, jeśli pozwoli mu na to jego ciało oraz głowa, a także będzie w formie.

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– Czy to będzie mój ostatni rozdział? Być może, nie wiem. To może być mój ostatni sezon, ale naprawdę nie wiem. Jeśli pozwoli mi na to ciało, jeśli pozwoli mi na to również głowa i nadal będę w dobrej formie, to sam nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy – powiedział Cristiano Ronaldo.

– Teraz mam dwa cele: wygranie Ligi Narodów i zdobycie 1000 goli w karierze – dodał.

Pozostaje więc pytanie, czy jeśli Ronaldo zdecyduje się grać dalej w sezonie 2027/2028, to w jakim klubie. Z całą pewnością warto będzie śledzić Saudi Pro League i informacje o przyszłości legendarnego piłkarza w Al-Nassr.