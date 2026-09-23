Barcelona wysłała skautów. Wielki talent z Brazylii na radarze

FC Barcelona pracuje już nad kolejnymi transferami. Z doniesień ESPN Brasil wynika, że Katalończycy obserwują Arthura Diasa. Wysłali skautów, aby przyjrzeli się obrońcy Athletico Paranaense.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Arthur Dias w kręgu zainteresowań FC Barcelony

FC Barcelona ma za sobą intensywne lato, w którym dokonała kilku ciekawych wzmocnień. Na transfery wydali ponad 180 milionów euro, a to jeszcze nie koniec. Cały czas w grę wchodzą kolejne wzmocnienia. Deco i pion sportowy szukają nie tylko zawodników gotowych do gry, ale także młodych i utalentowanych piłkarzy. W ostatnim czasie w kręgu zainteresowań znalazł się utalentowany piłkarz z Brazylii.

Z informacji ESPN Brasil wynika, że pod obserwacją jest Arthur Dias. To 19-letni stoper o profilu, jakiego szuka Hansi Flick. Jest lewonożny, więc odpowiada potrzebom klubu. Na ten moment cały czas jest związany z Athletico Paranaense, które gra w najwyższej lidze brazylijskiej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arthur Dias w tym sezonie wystąpił w 32 meczach, w których strzelił jednego gola. W poprzedniej kampanii razem z Athletico grał w niższej klasie rozgrywkowej. Nastolatek uchodzi za duży talent, o czym świadczy m.in. zainteresowanie Tottenhamu. Anglicy próbowali go ściągnąć, lecz finalnie zrezygnowali, przez co Barcelona wyczuła szanse, że może go ściągnąć.

W Barcelonie miałby dużą rywalizację, ale biorąc pod uwagę potrzeby Barcelony, miałby duże szanse na grę. Obecnie Hansi Flick ma do swojej dyspozycji Pau Cubarsiego, Erica Garcię, Gerarda Martina oraz Andreasa Christensena.