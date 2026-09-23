Bayern wskazał następcę Kane’a. Celem wielka gwiazda

Bayern Monachium wskazał wymarzonego kandydata, który w przyszłości zastąpi Harry'ego Kane'a. Jak podaje TeamTalk, ma nim być Erling Haaland. Do transferu miałoby dojść, gdy Anglik opuści klub.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Haaland za Kane’a w Bayernie Monachium

Bayern Monachium ma obecnie w składzie jednego z najlepszych napastników na świecie. Trudno wyobrazić sobie Bawarczyków bez Harry’ego Kane’a, który imponuje skutecznością. Kontrakt reprezentanta Anglii wygasa po sezonie, lecz trwają już rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. Obie strony chcą kontynuować współpracę, a z wypowiedzi piłkarza wynika, że finalizacja rozmów powinna nastąpić w ciągu maks. dwóch najbliższych miesięcy.

Choć zapowiada się, że Kane zostanie w klubie na co najmniej dwa kolejne lata, to Bayern rozgląda się za nowym napastnikiem. W kręgu zainteresowań znalazł się jeden z najlepszych napastników na świecie. Nietrudno się domyślić, że chodzi o Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

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Jak donosi serwis TeamTalk, Bawarczycy prowadzą szczegółową obserwację norweskiego piłkarza. Na ten moment wyjęcie Haalanda wydaje się niemożliwe, ale w przyszłości sprawa może wyglądać zupełnie inaczej. Gdy tylko stanie się dostępny na rynku, Bayern chce być przygotowany, żeby po niego ruszyć. Oczywiście wszystko zależy również od tego, jak długo Kane pozostanie w klubie.

Przyszłość 26-latka to na razie znak zapytania. Co prawda, ma kontrakt z Man City do połowy 2034 roku, lecz jego otoczenie nieraz podkreślało ambicje gry w innej lidze. Najczęściej wymieniano jednak takie kluby jak FC Barcelona oraz Real Madryt.