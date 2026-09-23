Vinicius Junior miał odejść. W Realu myśleli, że to koniec

15:39, 23. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cadena SER

Vinicius Junior w minione lato był celem transferowym Arsenalu. Finalnie związał się nowym kontraktem z Realem Madryt. Cadena SER ujawnia, że przez moment wszyscy piłkarze Los Blancos myśleli, że zmieni klub. Brazylijczyk był naprawdę blisko wielkiego transferu.

Vinicius Junior
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior był o krok od Arsenalu

Vinicius Junior był tematem wielu transferowych spekulacji. Wszystko przez przeciągające się negocjacje z Realem Madryt w sprawie przedłużenia kontraktu. W pewnym momencie niepewną przyszłość piłkarza chciał wykorzystać Arsenal. Kanonierzy włączyli się do walki o zawodnika, kusząc go rekordowym kontraktem w historii klubu oraz byciem pierwszoplanową postacią. Ostatecznie ich starania nie przyniosły żadnego efektu.

Brazylijczyk zdecydował się zostać w Madrycie, podpisując nowy kontrakt do połowy 2031 roku. Po kilku tygodniach od osiągnięcia porozumienia, serwis Cadena SER przekazał nowe informacje dot. Viniciusa i jego decyzji w sprawie przyszłości. Okazuje się, że transfer był naprawdę blisko.

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Arsenal był bardzo blisko, żeby przekonać Viniciusa do zmiany klubu. Nawet piłkarze Realu Madryt w pewnym momencie byli przekonani, że to już koniec, a 26-latek zmieni otoczenie. Gdy nastąpił zwrot akcji, a reprezentant Brazylii został w klubie, byli zszokowani tym faktem.

Fiasko transferowe nie podłamało Londyńczyków. Z doniesień medialnych wynika, że Arsenal będzie chciał raz jeszcze spróbować ściągnąć skrzydłowego. Kolejna próba ma zostać podjęta w styczniu podczas zimowego okna transferowego. Muszą liczyć się jednak z tym, że cena wywoławcza będzie dużo większa.

Początek sezonu w wykonaniu Viniciusa nie należy do najlepszych. Brazylijczyk jest daleki od optymalnej formy, czego dowodem był ostatni mecz z Atletico Madryt. Łącznie ma na swoim koncie tylko jednego gola i trzy asysty w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

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