Oto sędzia meczu Polska – Bośnia. Kibice dobrze go znają

Reprezentacja Polski w najbliższy piątek zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie na PGE Narodowym poprowadzi Anastasios Papapetrou z Grecji. W przeszłości gwizdał sędziował mecze Legii i Rakowa.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban i piłkarze reprezentacji Polski

Anastasios Papapetrou sędzią meczu Polska – Bośnia

Reprezentacja Polski w piątek (25 września) rozpocznie rozgrywki Ligi Narodów. Na start podopieczni Jana Urbana zmierzą się przed własną publicznością z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, będzie to pierwsze z dwóch spotkań, które w najbliższych dniach Biało-Czerwoni rozegrają z Bośniakami. Kolejne bezpośrednie starcie odbędzie się już (5 października) na zakończenie trwającego zgrupowania.

UEFA na kilka dni przed spotkaniem podała do wiadomości publicznej obsadę sędziowską na mecz Polska – Bośnia. Spotkanie poprowadzi dobrze znany polskim kibicom Anastasios Papapetrou z Grecji. Przy liniach pomagać mu będą Tryfon Petropoulos i Petros Patras. Arbitrem technicznym będzie Fotios Polychronis. Z kolei za VAR odpowiedzialni będą Ioannis Papadopoulos i Spyridon Zabalas.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Papapetrou to 41-letni sędzia z międzynarodowym doświadczeniem. W przeszłości prowadził m.in. mecz Legii Warszawa w el. Ligi Mistrzów, a także Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy. W tym sezonie na arenie europejskiej czuwał nad przebiegiem zawodów w starciu Borac Banja Luka – Vikingur w el. Ligi Konferencji. Na swoim koncie ma również mecz w Superpucharze Grecji oraz trzy spotkania w ligowe.

Warto dodać, że Grek często sięga po kartki. W tym sezonie w pięciu meczach pokazał aż 28 żółtych kartek, czyli średnio ponad pięć na mecz.