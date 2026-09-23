Puchacz ujawnił, gdzie chce zagrać. „Poszedłbym do każdego klubu

Tymoteusz Puchacz jest obecnie na fali wznoszącej. Po przerwie wrócił do reprezentacji Polski, a w Sabah Baku jest ważną postacią. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że chciałby zagrać w Premier League.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz marzy o grze w Premier League

Tymoteusz Puchacz od poprzedniego sezonu gra w barwach Sabah Baku w Azerbejdżanie. 27-latek imponuje formą od momentu zmiany otoczenia. Stał się nie tylko kluczowym zawodnikiem, ale także gwiazdą zespołu. W nagrodę za świetną dyspozycję otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Jest to dla niego powrót do gry z orzełkiem na piersi po prawie dwóch latach.

W rozmowie z TVP Sport został zapytany o powrót do Europy. Na ten moment nie myśli o wyprowadzce z Baku. Natomiast sportowo do spełnienia marzeń brakuje mu gry w Premier League. Ujawnił, że gdyby miał możliwość, zagrałby w każdym klubie z angielskiej elity.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– To może być przepustka do powrotu, ale nic na siłę. W Baku jest mi dobrze, jestem ważną postacią w drużynie i cieszę się z tego, co mam. Żyje mi się dobrze, w Baku jest europejsko, czysto i bezpiecznie. Tak jak powiedziałem – do spełnienia sportowych marzeń zostało mi jedno: zagrać w Premier League. Zawsze chciałem wystąpić w Lechu, w reprezentacji Polski oraz w Lidze Mistrzów. Występowałem już Championship w barwach Plymouth Argyle mierzyłem się z Liverpoolem w FA Cup, ale to nie to samo. Do Premier League poszedłbym do każdego klubu, nawet Coventry czy Hull – powiedział Tymoteusz Puchacz w rozmowie z TVP Sport.

W tym sezonie Puchacz wraz z Sabah Baku występuje w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski zadebiutował w elitarnych rozgrywkach w meczu z Man United na Old Trafford. Przed nim jeszcze spotkanie m.in. z FC Barceloną.