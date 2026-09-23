Arsenal próbował ściągnąć Alvareza. To usłyszał Arteta

18:47, 23. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Julian Alvarez miał szanse, żeby dołączyć latem do Arsenalu. Z piłkarzem osobiście rozmawiał Mikel Arteta. Fabrizio Romano poinformował, że napastnik podziękował za zainteresowanie, ale od razu odmówił.

Julian Alvarez
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez odmówił Arsenalowi bez namysłu

Julian Alvarez był bohaterem jednej z najciekawszych sag transferowych minionego lata. Argentyńczyk publicznie wyraził chęć odejścia z Atletico Madryt. Jego marzeniem było przejście do FC Barcelony, która była mocno zainteresowana ściągnięciem napastnika. Złożyli nawet oficjalną ofertę, lecz została ona odrzucona. W późniejszym czasie do gry wszedł jeszcze Arsenal, który był ostatnią deską ratunku dla piłkarza, jeśli chciał zmienić otoczenie.

Kanonierzy naciskali, ale nie byli w stanie przekonać mistrza świata. O szczegółach poinformował Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz ujawnił, że Alvarez rozmawiał z Artetą, któremu bez wahania odmówił i podziękował za zainteresowanie.

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W końcówce okna transferowego Mikel Arteta osobiście rozmawiał z piłkarzem. Julian Alvarez był bardzo szczery. Podziękował i powiedział, że nie chce wracać do Anglii po swoich doświadczeniach w Manchesterze City – ujawnił Fabrizio Romano w podcaście „Here We Go”.

Alvarez przez zawirowania dot. transferu stracił zaufanie w Atletico Madryt. W tym sezonie wystąpił jedynie w czterech meczach, w których spędził na boisku 173 minuty. Niewykluczone, że w styczniu lub latem przyszłego roku ponownie postara się opuścić obecny klub i przejść do FC Barcelony.

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