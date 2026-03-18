Po dwóch miesiącach zmienili zwycięzcę Pucharu Narodów Afryki. Kuriozum

Sensacyjny zwrot akcji w afrykańskim futbolu. Dwa miesiące po finale Pucharu Narodów Afryki oficjalnie zmieniono zwycięzcę turnieju

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Senegalu

CAF zmienia wynik finału po dwóch miesiącach

Do bezprecedensowej sytuacji doszło po finale Pucharu Narodów Afryki 2025. Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) zdecydowała się unieważnić wynik meczu finałowego i przyznać zwycięstwo reprezentacji Maroka.

Pierwotnie trofeum zdobył Senegal, który pokonał Maroko 1:0 po dogrywce. Spotkanie było jednak niezwykle kontrowersyjne. W doliczonym czasie gry, przy wyniku 0:0, sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy po analizie VAR.

Decyzja wywołała ogromne emocje. Piłkarze Senegalu zeszli z boiska w proteście, a przerwa w meczu trwała około 17 minut. Ostatecznie zawodnicy wrócili do gry, a po niestrzelonym karnym i golu Pape Gueye w dogrywce Senegal świętował triumf.

Regulamin przesądził o decyzji

Po analizie wydarzeń CAF przychyliła się do odwołania złożonego przez marokańską federację. Związek uznał, że zachowanie Senegalu naruszyło przepisy turnieju.

Zgodnie z regulaminem, drużyna, która odmawia gry lub schodzi z boiska bez zgody sędziego, może zostać ukarana walkowerem. W tym przypadku CAF uznała, że doszło do złamania zasad i przyznała Maroku zwycięstwo 3:0.

Senegal nie zgadza się z decyzją i zapowiedział odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. W oficjalnym komunikacie określono werdykt jako „niesprawiedliwy i bezprecedensowy”.

Cała sytuacja wywołała ogromne kontrowersje w świecie futbolu. Formalnie tytuł trafił do Maroka, ale dla wielu kibiców to Senegal pozostaje zwycięzcą sportowym.