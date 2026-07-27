Barcelona drży o talent. Flick nie chce podejmować ryzyka

08:01, 27. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Marc Bernal opuścił pierwszy sparing Barcelony przed nowym sezonem. Klub uspokaja kibiców, ale jednocześnie bardzo ostrożnie podchodzi do sytuacji młodego pomocnika, który w ostatnich latach zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Hansi Flick
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fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie chce powtórki z poprzednich sezonów

Marc Bernal nie pojawił się na boisku podczas zamkniętego sparingu Barcelony z CE Europa. Początkowo brak 19-latka w składzie wzbudził pytania, a później okazało się, że pomocnik odczuwał lekki dyskomfort mięśniowy. Według informacji „AS” zawodnik doznał niewielkiego przeciążenia i obecnie pracuje indywidualnie na siłowni, a sztab medyczny uważnie kontroluje jego stan.

Na ten moment w Barcelonie nie ma obaw o poważniejszy uraz. Klub nie chce jednak ryzykować i zamierza stopniowo zwiększać obciążenia treningowe dopiero wtedy, gdy piłkarz będzie w pełni gotowy do powrotu do zajęć z zespołem. Z tego powodu sztab szkoleniowy zrezygnował z jego występu w pierwszym meczu kontrolnym.

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Ostrożność nie jest przypadkowa. Bernal dopiero wrócił do gry po wcześniejszych problemach zdrowotnych. W trakcie swojej pierwszej przygody z seniorską drużyną doznał poważnej kontuzji więzadła krzyżowego. Po powrocie ponownie pokazał duży potencjał, ale później wyeliminował go jeszcze uraz kostki, przez co jego rola w zespole wyraźnie zmalała.

Hansi Flick wiąże z 19-latkiem duże nadzieje na nowy sezon. Długa przerwa Frenkiego de Jonga oraz niepewna przyszłość Marca Casado mogą sprawić, że Bernal otrzyma znacznie więcej minut w środku pola. W Barcelonie najważniejsze jest jednak to, aby młody pomocnik był gotowy na cały sezon.

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