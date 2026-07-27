Atletico wciąż się opiera. Alvarez znów zabierze głos ws. transferu

Julian Alvarez nie jest zadowolony z postawy Atletico Madryt, które świadomie blokuje jego transfer do Barcelony. Gwiazdor ma rozmówić się z władzami klubu, a także wykonać kolejny publiczny gest - twierdzi "Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona czeka na kolejny gest Alvareza

Julian Alvarez podczas mistrzostw świata publicznie zakomunikował chęć zmiany klubu. W gabinetach Atletico Madryt odebrano to z wielkim zaskoczeniem, choć media już wcześniej sugerowały, że jego celem na to okienko jest transfer. Argentyńczyk nie podał konkretnego kierunku przeprowadzki, ale wszystko wskazuje na to, że marzy o grze dla Barcelony. Dla giganta z Camp Nou to cel numer jeden, jeśli chodzi o zastąpienie Roberta Lewandowskiego.

Na drodze do jego wymarzonego transferu stoi Atletico Madryt, które sprzeciwia się sprzedaży. Woli oddać swojego najlepszego piłkarza do zagranicznego klubu, zamiast wzmacniać ligowego rywala. Barcelona złożyła do tej pory jedną ofertę, wynoszącą około 100 milionów euro. Joan Laporta zapowiedział, że kolejnej nie będzie, a obecna jest ważna jeszcze tylko kilka dni. Alvarez jest więc zdeterminowany, by powalczyć o przeprowadzkę do Katalonii.

Aktualnie zawodnik odpoczywa jeszcze po mistrzostwach świata, a do treningów ma wrócić 10 sierpnia. „Sport” ujawnia, jak wygląda jego sytuacja – czuje się oszukany, gdyż Atletico miało mu obiecać transfer w przypadku oferty na odpowiednim poziomie. Alvarez zamierza rozmówić się z władzami madryckiego klubu, a także wykonać kolejny publiczny gest, który jasno zasugeruje jego zamiary.

Alvarez nie chce dłużej grać dla Atletico. Trudno też sobie wyobrazić, aby Diego Simeone dalej na niego stawiał.