Barcelona sięgnie po napastnika z Bundesligi, jeśli Torres odejdzie

Przyszłość Ferrana Torresa coraz bardziej niepokoi Barcelonę. Jeśli reprezentant Hiszpanii zdecyduje się na transfer, kataloński klub już wie, kto będzie jego następcą.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Asllani gotowy poczekać na sygnał z Katalonii

Barcelona nie ukrywa, że chce zatrzymać Ferrana Torresa. Udany występ skrzydłowego na mistrzostwach świata sprawił jednak, że zainteresowanie jego usługami wyraźnie wzrosło. Paris Saint-Germain uważnie obserwuje sytuację zawodnika i chce wykorzystać jego sytuację kontraktową. W Katalonii nie chcą z kolei stracić kolejnego ważnego piłkarza po wcześniejszym odejściu Roberta Lewandowskiego.

Jak informuje „Sport”, władze Barcelony przygotowały już plan awaryjny. Jeśli Ferran opuści klub, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku będzie Fisnik Asllani z Hoffenheim. 23-letni napastnik ma za sobą bardzo udany sezon w Bundeslidze. Zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst, zwracając na siebie uwagę skutecznością oraz wszechstronnością.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hiszpański klub uważa, że sprowadzenie Asllaniego jest realne. Klauzula wykupu wynosi 29 milionów euro, ale Barcelona liczy na wynegocjowanie niższej kwoty. Co ważne, transfer mógłby zostać przeprowadzony nawet bez wcześniejszej sprzedaży Ferrana. Napastnik miałby początkowo pełnić rolę zmiennika dla Juliana Alvareza, który pozostaje głównym celem Barcelony do wzmocnienia ofensywy.

Sam Asllani jest gotowy poczekać na rozwój wydarzeń. Według źródła osiągnął już niemal pełne porozumienie z RB Lipsk, jednak poprosił o więcej czasu, ponieważ liczy na ofertę z Barcelony. Niemiecki klub naciska na szybkie zamknięcie negocjacji, dlatego napastnik nie będzie mógł zwlekać w nieskończoność.