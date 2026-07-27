Barcelona sięgnie po napastnika z Bundesligi, jeśli Torres odejdzie

07:48, 27. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Przyszłość Ferrana Torresa coraz bardziej niepokoi Barcelonę. Jeśli reprezentant Hiszpanii zdecyduje się na transfer, kataloński klub już wie, kto będzie jego następcą.

Ferran Torres
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Asllani gotowy poczekać na sygnał z Katalonii

Barcelona nie ukrywa, że chce zatrzymać Ferrana Torresa. Udany występ skrzydłowego na mistrzostwach świata sprawił jednak, że zainteresowanie jego usługami wyraźnie wzrosło. Paris Saint-Germain uważnie obserwuje sytuację zawodnika i chce wykorzystać jego sytuację kontraktową. W Katalonii nie chcą z kolei stracić kolejnego ważnego piłkarza po wcześniejszym odejściu Roberta Lewandowskiego.

Jak informuje „Sport”, władze Barcelony przygotowały już plan awaryjny. Jeśli Ferran opuści klub, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku będzie Fisnik Asllani z Hoffenheim. 23-letni napastnik ma za sobą bardzo udany sezon w Bundeslidze. Zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst, zwracając na siebie uwagę skutecznością oraz wszechstronnością.

Oglądaj EKSTRAKLASĘ w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hiszpański klub uważa, że sprowadzenie Asllaniego jest realne. Klauzula wykupu wynosi 29 milionów euro, ale Barcelona liczy na wynegocjowanie niższej kwoty. Co ważne, transfer mógłby zostać przeprowadzony nawet bez wcześniejszej sprzedaży Ferrana. Napastnik miałby początkowo pełnić rolę zmiennika dla Juliana Alvareza, który pozostaje głównym celem Barcelony do wzmocnienia ofensywy.

Sam Asllani jest gotowy poczekać na rozwój wydarzeń. Według źródła osiągnął już niemal pełne porozumienie z RB Lipsk, jednak poprosił o więcej czasu, ponieważ liczy na ofertę z Barcelony. Niemiecki klub naciska na szybkie zamknięcie negocjacji, dlatego napastnik nie będzie mógł zwlekać w nieskończoność.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości