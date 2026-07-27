Man City rusza po gwiazdę Chelsea. Musi wyłożyć 80 mln euro

Pedro Neto znalazł się na celowniku Manchesteru City. Chelsea nie zamyka się na sprzedaż skrzydłowego, choć oczekuje za reprezentanta Portugalii około 80 milionów euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Maresca chce ponownej współpracy z Pedro Neto

Manchester City rozważa kolejne wzmocnienie ofensywy, a jednym z głównych kandydatów jest Pedro Neto. Według informacji „CaughtOffside”, trener Enzo Maresca jest zdecydowanym zwolennikiem sprowadzenia Portugalczyka. Obaj mieli już okazję współpracować, dlatego szkoleniowiec dobrze zna możliwości skrzydłowego.

Chelsea nie planowała rozstania z Neto, jednak wewnątrz klubu pojawiła się gotowość do rozmów, jeśli wpłynie odpowiednia oferta. Oczekiwana kwota ma wynosić około 80 milionów euro. Londyńczycy wydali tego lata duże pieniądze na transfery, dlatego w kolejnych tygodniach mogą zostać zmuszeni do sprzedaży kilku zawodników.

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Na razie negocjacje nie weszły w zaawansowaną fazę. Wszystko wskazuje jednak na to, że Manchester City wkrótce wykona pierwszy krok. Mistrzowie Anglii monitorują również sytuację Enzo Fernandeza i Malo Gusto, choć nie wiadomo jeszcze, który z tej trójki jest obecnie największym priorytetem.

Wzmocnienie skrzydeł staje się dla City coraz ważniejsze. Klub liczy się z odejściem Savinho, a przyszłość Omara Marmousha również pozostaje niepewna z powodu ograniczonej liczby minut. Chelsea niechętnie wzmacnia bezpośrednich rywali, ale w ostatnich latach udowodniła, że przy odpowiedniej ofercie jest gotowa zaakceptować nawet taki scenariusz.

Jeśli ten transfer zostałby sfinalizowany to z pewnością byłby to jeden z najciekawszych ruchów w Premier League.