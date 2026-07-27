fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Darko Czurlinow

Czurlinow jednak dla Pogoni. Widzew przegrał batalię

Pogoń Szczecin na inaugurację sezonu Ekstraklasy przegrała z Legią Warszawa 0-1. Była o krok od zdobycia premierowego punktu, ale w doliczonym czasie gry Zoran Arsenić zapewnił zwycięstwo Wojskowym. Portowcy mają jeszcze przed sobą wiele pracy, aby być konkurencyjni i walczyć o coś więcej, niż w poprzedniej kampanii.

Tego lata do Pogoni dołączyli Jean-Pierre Nsame i Nikolaos Botis, a do tego udało jej się zatrzymać na dłużej Attilę Szalaia. Na tym nie koniec, bowiem dopina hitowy transfer, którego może jej pozazdrościć zdecydowana większość klubów Ekstraklasy. Portal pogonsportnet.pl potwierdza, że do Szczecina przenosi się Darko Czurlinow, była gwiazda Jagiellonii Białystok. Ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

Co ciekawe, Czurlinow był ostatnio celem transferowym Widzewa. Jeszcze w ten weekend przebywał w Łodzi, by ostatecznie się rozmyślić i wzmocnić Pogoń. Między stronami doszło już do pełnego porozumienia w kwestiach współpracy oraz wynagrodzenia.

Skrzydłowy swego czasu był jednym z liderów ofensywy Jagiellonii. Do Białegostoku trafił w ramach wypożyczenia z Burnley – choć był plan, aby zatrzymać go na stałe, okazał się wówczas zbyt drogi. Po odejściu z Burnley wylądował w Turcji, a teraz przychylnie patrzył na możliwość powrotu do Polski.