Mourinho przyznał wprost. Gwiazdor Realu bez szans na grę

Real Madryt wciąż przebudowuje drużynę, a Jose Mourinho wskazuje, kto nie będzie miał większych szans na grę. Konkretny komunikat od trenera otrzymał Eduardo Camavinga, któremu Królewscy chcą znaleźć nową drużynę.

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Camavinga zmieni klub? Real chętny na sprzedaż

Real Madryt kontynuuje przebudowę drużyny. Po transferach do defensywy dopina teraz temat Yana Diomande, a do tego marzy o sprowadzeniu Rodriego. Pomocnik Manchesteru City również chce wkrótce występować na Santiago Bernabeu, więc szanse na porozumienie są spore. Do tej pory Królewscy pozyskali już Ibrahimę Konate, Marca Cucurellę, Denzela Dumfriesa oraz Bernardo Silvę.

Wygląda na to, że jeszcze daleka droga do tego, by kadra Realu została uznana za kompletną. Dotyczy to zarówno wzmocnień, jak i rozstań z zawodnikami, którzy nie mają większych szans na regularną grę. Jose Mourinho miał poinformować Eduardo Camavingę, że ten nie będzie w przyszłym sezonie jego pierwszym wyborem i może mieć spory problem z wywalczeniem miejsca w składzie.

🚨💣 BREAKING: José Mourinho has DIRECTLY INFORMED Eduardo Camavinga that it will be VERY DIFFICULT for him to have playing time this season.



The club is now looking for potential transfer destinations for him, while the player is still saying he doesn't want to leave.… pic.twitter.com/sKFmaa6Di4 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 26, 2026

Wrócił więc temat odejścia francuskiego pomocnika. Co ciekawe, Real Madryt jest chętny na sprzedaż i rozgląda się za jego nowym pracodawcą. Plany Mourinho nie wpływają jednak na postawę samego Camavingi, który w dalszym ciągu chce pozostać w stolicy Hiszpanii i walczyć o jego względy.

Tego lata Camavinga był już łączony z transferem do Manchesteru City, Manchesteru United oraz Chelsea. Sam zainteresowany nie spieszy się z rozwiązaniem tej kwestii.