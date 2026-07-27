Real szykuje pierwszą ofertę za Rodriego. Tyle zamierza zapłacić

08:54, 27. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Nicolo Schira

Real Madryt rusza po gwiazdę Manchesteru City. Wkrótce złoży pierwszą ofertę za Rodriego. Nicolo Schira ujawnia, że Królewscy mogą zapłacić nawet 60 milionów euro.

Rodri
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri zamieni Manchester City na Real Madryt? Nadchodzi oferta

Rodri podczas mistrzostw świata potwierdził, że dalej jest pomocnikiem z najwyższej półki. Rozegrał świetny turniej, pomógł reprezentacji Hiszpanii w zdobyciu złota, a sam został wyróżniony tytułem dla najlepszego zawodnika. Przy okazji mundialu wrócił temat jego przeprowadzki do Realu Madryt. Sam Hiszpan miał zakomunikować chęć zmiany otoczenia i transferu na Santiago Bernabeu.

Sprawa przyspieszyła, mimo pierwotnego sprzeciwu Florentino Pereza. Szef Królewskich ma wątpliwości dotyczące jego stanu zdrowia i historii kontuzji. W Madrycie dostrzegają natomiast, że właśnie ten ruch znacząco wzmocni środek pola i całą drużynę. Kontrakt 30-latka z Manchesterem City wygasa w przyszłym roku, więc to idealny moment, aby się rozstać. Zwłaszcza, że Obywatelom raczej nie uda się go przedłużyć.

Real Madryt to w zasadzie jedyny realny kierunek transferu Rodriego. Nicolo Schira ujawnia, że gigant intensyfikuje swoje działania i planuje dogadać się z Manchesterem City tak szybko, jak to tylko możliwe. W przygotowaniu jest oferta na poziomie nawet 60 milionów euro. Będzie to wstęp do negocjacji między klubami.

Na Etihad Stadium mają świadomość, że zatrzymanie Rodriego graniczy z cudem. On sam chce transferu, a po odejściu Pepa Guardioli brakuje osoby, która byłaby go w stanie przekonać do zmiany decyzji.

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