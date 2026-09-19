Urban ujawnił nazwisko. Ten piłkarz był blisko powołania

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski. Nie wszystkim przypadły one do gustu. Cytowany przez Kanał Sportowy, ujawnił, że blisko powołania był Marcel Reguła z Zagłębia Lubin.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reguła blisko powołania do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w poniedziałek zbierze się w Warszawie, gdzie rozpocznie wrześniowo-październikowe zgrupowanie. Podopieczni Jana Urbana rozegrają aż cztery mecze w jedenaście dni. Mimo wszystko selekcjoner zdecydował się powołać jedynie dwudziestu sześciu zawodników. Wśród nich znaleźli się także debiutanci jak Wojciech Mońka, Wiktor Nowak czy Adrian Benedyczak. Nie każdemu jednak podobały się wybory trenera.

Wielu kibiców, a także ekspertów zwracało uwagę, że w kadrze powinno znaleźć się miejsce dla Marcela Reguły. To piłkarz Zagłębia Lubin, a także lider młodzieżowej reprezentacji do lat 21. Jan Urban cytowany przez Kanał Sportowy ujawnił, że 19-latek był blisko powołania.

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– Blisko był Reguła, bardzo blisko był powołania do pierwszej reprezentacji. Natomiast to jest rywalizacja, że tak powiem, na ten moment. Zdecydowaliśmy się na inną opcję, ale oczywiście jest to zawodnik, którego obserwujemy dość mocno. Wiemy, że mógł wyjechać za granicę i tak dalej – mówił Jan Urban.

Reguła latem był bardzo blisko zmiany barw klubowych. Przez moment wydawało się, że piłkarz opuści Ekstraklasę i obierze kurs na Bundesligę. Miał nawet dogadane testy medyczne. Nastolatek był o krok od dołączenia do Borussii Dortmund, która finalnie zrezygnowała, stawiając na innego gracza.

Ostatecznie Reguła zagra w kadrze, ale u Jerzego Brzęczka. Młodzieżówka walczy o awans na EURO 2027. W tym sezonie ofensywny pomocnik strzelił dwie bramki w ośmiu meczach w Ekstraklasie.