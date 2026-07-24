Roma ruszyła po snajpera. Pierwsza oferta odrzucona, ale Gasperini nie odpuszcza

Roma przyspiesza działania na rynku transferowym po nieudanej próbie pozyskania Crysencio Summerville'a. Gian Piero Gasperini wskazał nowego kandydata do wzmocnienia ataku, jednak negocjacje od początku nie należą do łatwych.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Brugge twardo negocjuje transfer Tresoldiego

Po fiasku rozmów w sprawie Crysencio Summerville’a rzymski klub skupił się na Nicolo Tresoldim. 21-letni napastnik Club Brugge stał się głównym celem Romy, która szuka zawodnika mogącego stworzyć duet z Donyellem Malenem i zwiększyć siłę ofensywy przed sezonem, w którym zespół będzie rywalizował zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów.

Według belgijskich źródeł działacze Giallorossich wykonali już pierwszy konkretny ruch. Do Brugii trafiła oferta opiewająca na 35 milionów euro, jednak została odrzucona. Władze belgijskiego klubu nie odczuwają presji, by sprzedawać swojego napastnika, zwłaszcza po niedawnym transferze Christosa Tziolisa, który poprawił sytuację finansową zespołu.

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Mimo pierwszej odmowy Roma nie zamierza rezygnować. W klubie panuje przekonanie, że Tresoldi idealnie wpisuje się w wizję Gian Piera Gasperiniego. Napastnik urodzony w Cagliari, który reprezentuje młodzieżową kadrę Niemiec, ma za sobą bardzo udany sezon. W 40 występach zdobył 19 bramek, zwracając na siebie uwagę kilku europejskich klubów.

Rzymianie liczą, że kolejne rozmowy przyniosą przełom. Na razie stanowisko Club Brugge pozostaje niezmienne, ale Roma nadal pracuje nad znalezieniem rozwiązania, które przekona belgijski klub do rozpoczęcia finalnych negocjacji.