Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (25.07.2026)

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (25 lipca) o godzinie 17:30.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 18:06

Górnik – Śląsk, typy bukamcherskie

W sobotę dojdzie do niezwykle interesujące spotkania w ramach 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Górnik Zabrze zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Oba zespoły mają za sobą intensywne letnie przygotowania i zrobią wszystko, aby dobrze rozpocząć nowy sezon. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu, natomiast wrocławianie liczą na udany start i wywiezienie cennych punktów z Zabrza. Wszystko wskazuje na to, że kibiców czeka emocjonujące widowisko.

Ja uważam, że sobotni mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze

Kacper STS 1.80 wygrana Górnika Zabrze Zagraj!

Górnik – Śląsk, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze ma za sobą wymagający okres przygotowawczy. Zabrzanie rozegrali kilka wartościowych sparingów, a także zainaugurowali rywalizację w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Podopieczni Michala Gasparika pokonali FC Nordsjaelland (2:0), zremisowali z Tirolem (0:0), ale przegrali z RB Salzburgiem (1:2), Lechem Poznań w Superpucharze Polski (1:3) oraz Fenerbahce (0:1). Mimo nie najlepszych wyników sztab szkoleniowy wierzy, że drużyna jest odpowiednio przygotowana do startu ligowych zmagań.

Śląsk Wrocław prezentował się zdecydowanie lepiej podczas letnich przygotowań. Wicemistrzowie Polski odnieśli cztery zwycięstwa, zanotowali jeden remis i nie przegrali żadnego z rozegranych sparingów. Wrocławianie pokonali Bielawę (11:0), Chrobrego Głogów (4:1), Lechię Zielona Góra (6:0) oraz Zlin (3:1), a bezbramkowo zremisowali z Odrą Opole. Takie wyniki mogą napawać kibiców optymizmem przed inauguracją nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Górnik – Śląsk, historia

Górnik Zabrze i Śląsk Wrocław mają za sobą bogatą historię rywalizacji na boiskach Ekstraklasy. W ostatnich latach mecze obu drużyn były bardzo wyrównane i często kończyły się minimalnymi zwycięstwami jednej ze stron. Dwa sezony temu oba zespoły podzieliły się punktami – jesienią triumfował Górnik Zabrze, natomiast w rundzie wiosennej górą był Śląsk Wrocław. Kibice liczą, że również tym razem nie zabraknie emocji i walki do ostatniego gwizdka.

Górnik – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Śląska Wrocław natomiast sięga nawet 4.50.

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 18:06

Górnik – Śląsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

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Górnik – Śląsk, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Ismaheel, Sadilek, Urbański – Ikia Dimi, Prekop, Chłań

Śląsk Wrocław: Szromnik – Matsenko, Ba, Malec – Rosiak, Yriarte, Samiec-Talar, Mokrzycki, Llinares – Marjanac, Banaszak

Górnik – Śląsk, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

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