Co zmieni Manchester City? Maresca ujawnia plany transferowe

17:57, 24. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Manchester City

Enzo Maresca ma za sobą pierwszą konferencję prasową w roli trenera Manchesteru City. Oto co powiedział nowy szkoleniowiec Obywateli i następca Pepa Guardioli.

Enzo Maresca
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City rozpoczyna nowy rozdział. Tak startuje Maresca

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to przywilej – powód, dla którego klub zdecydował się na mnie, oznacza dla mnie, że to przywilej. Uważam Pepa Guardiolę za najlepszego trenera na świecie w ciągu ostatnich 20, 25 lat – w taki sposób Enzo Maresca rozpoczął swoje premierowe spotkanie z dziennikarzami.

Czy Manchester City szykuje kolejne transfery? – Myślę, że zawsze jest coś, co możemy poprawić. Chodzi również o dynamikę okna transferowego. Prawdopodobnie jest kilka rzeczy do zrobienia, ale jesteśmy w trakcie ich realizacji – przyznał Maresca.

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– Szczerze mówiąc, czuję się szczęściarzem pod względem tego, gdzie już pracowałem – Leicester, Chelsea. Myślę, że wykonałem ze sztabem świetną robotę w obu klubach. Tożsamość drużyn była jasna, sukces drużyny także był jasno nakreślony. I czuję się bardzo szczęściarzem, że byłem częścią tych klubów. Ale teraz myślę tylko o City – zakończył nowy opiekun Obywateli.

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