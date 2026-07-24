Olise zdecydował ws. odejścia z Bayernu Monachium. Real już wie

Michael Olise zdecydował, że nie będzie naciskać na władze Bayernu Monachium ws. transferu do Realu Madryt. Gra dla Królewskich jednak nadal pozostaje jego marzeniem. Informacje te przekazał Christian Falk z "cfbayern".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise nie będzie wymuszać odejścia z Bayernu

Michael Olise to obecnie najgorętsze nazwisko na transferowym rynku w Europie. Nikt nie ma wątpliwości, że skrzydłowy Bayernu Monachium to także czołowy, być może najlepszy obecnie gracz w najmocniejszych ligach. Trudno bowiem znaleźć kogoś, kto zanotował tak dobre liczby w minionej kampanii i potwierdził to także na Mistrzostwach Świata 2026.

Od dłuższego już czasu mówi się, że Olise jest na radarze Realu Madryt. Królewscy bardzo chcieliby go pozyskać tego lata, ale wydaje się to obecnie niemożliwe. Przede wszystkim władze Bayernu nie są chętne na sprzedaż nawet za rekordowe sumy. Sam piłkarz jednak właśnie podjął pewną decyzję. Według informacji, które przekazał Christian Falk z „cfbayern”, Michael Olise nie będzie naciskał na Bayern Monachium ws. odejścia. Nadal jednak jego marzeniem jest gra w przyszłości dla Realu Madryt, chce jednak uczynić to w spokojny sposób, a nie poprzez wymuszenie sprzedaży.

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Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Francuza na 170 milionów euro. Na jego koncie jest 25 występów w kadrze. Wcześniej skrzydłowy występował m.in. w Crystal Palace.

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