Gasparik ujawnił. To dlatego Górnik przełożył mecz z Koroną

17:13, 24. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Roosevelta81.pl

Przełożenie meczu Górnika Zabrze z Koroną Kielce wywołało wiele komentarzy wśród kibiców. Powód okazał się jednak zupełnie inny niż napięty terminarz, donosi "Roosevelta81.pl".

Michal Gasparik
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Transfery ważniejsze niż kalendarz

Po decyzji o przełożeniu spotkania z Koroną Kielce pojawiły się sugestie, że Górnik chce przede wszystkim odciążyć zawodników. Trudno się dziwić takim opiniom, bo Zabrzanie rozpoczęli sezon wcześniej od większości ligowych rywali. Najpierw zagrali o Superpuchar Polski, następnie rywalizowali z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów. Teraz czeka ich starcie ze Śląskiem Wrocław w lidze i rewanż z Turkami. Kolejnym byłby mecz w Kielcach.

Jak się jednak okazuje, to nie liczba spotkań przesądziła o złożeniu wniosku o zmianę terminu meczu. W klubie uznano, że dodatkowy czas może okazać się niezwykle cenny w kontekście finalizacji kolejnych transferów. Trener Michal Gasparik nie ukrywa, że obecna kadra wciąż wymaga uzupełnień, przede wszystkim w środku pola.

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– Choć wzmocniliśmy siłę w ofensywie i mamy po dwie, a czasem nawet po trzy opcje na pozycjach skrzydłowych i w ataku, wciąż brakuje nam obsady kluczowych stref w środku pola. Chodzi głównie o klasyczną „szóstkę”, na którą cały czas czekamy, a także o „ósemkę”. Mamy tam pewne pole manewru, jednak musimy brać pod uwagę napięty terminarz i ryzyko kontuzji – przyznał szkoleniowiec Górnika cytowany przez serwis Roosevelta81.pl

Słowacki trener podkreślił również, że proces budowy zespołu wciąż trwa. Do drużyny dołączyło już około dziesięciu nowych zawodników, a klub nadal pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. – Wierzę, że już wkrótce doczekamy się finalizacji tych wzmocnień. Potrzebujemy czasu, ponieważ proces budowy zespołu nie jest łatwy – zaznaczył Gasparik.

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