Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (25.07.2026)

Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Starcie rozpocznie się w sobotę (25 lipca) o godz. 14:45. . Goście czekają na zwycięstwo na Podlasiu już od siedmiu lat.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 15:03

Jagiellonia – Korona: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok rozpocznie nowy sezon PKO BP Ekstraklasy domowym spotkaniem z Koroną Kielce na Chorten Arenie. Duma Podlasia zakończyła poprzednie rozgrywki na bardzo dobrym trzecim miejscu i po raz kolejny będzie chciała włączyć się do walki o czołowe lokaty. Na stanowisku trenera pozostał Adrian Siemieniec.

Największą stratą Białostoczan jest odejście najlepszego strzelca Afimico Pululu. Z klubem pożegnał się również Bartosz Mazurek, który za sześć milionów euro przeniósł się do Red Bull Salzburg. W ich miejsce Jagiellonia sprowadziła kilku ciekawych zawodników. Szeregi zasilili m.in. obrońca Rodrigo Conceicao, skrzydłowy Jeremy Agbonifo oraz napastnik Nik Prelec.

W Kielcach przed startem sezonu nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości Jacka Zielińskiego, jednak doświadczony szkoleniowiec ostatecznie pozostał na swoim stanowisku. Korona również była aktywna na rynku transferowym. Najgłośniejszym ruchem było pozyskanie Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze za 1,7 mln euro. Do zespołu dołączyli także Ariel Mosór oraz Kamil Jakubczyk. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Korona: ostatnie wyniki

Zespół Siemieńca rozegrał pięć sparingów w trakcie przygotowań, odnosząc cztery zwycięstwa i notując jeden remis. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu pokonali FC Nordsjaelland (2:1), Spartę Praga (1:0), Pafos FC (1:0) oraz Pogoń Siedlce (4:1). Jedynym spotkaniem bez wygranej był bezbramkowy remis z Polissią Żytomierz (0:0).

Znacznie mniej przekonująco w meczach kontrolnych prezentowała się Korona. Ekipa Zielińskiego odniosła tylko jedno zwycięstwo, wysoko pokonując MFK Zemplin Michalovce (4:0) na początku zgrupowania. Następnie Kielczanie zremisowali z Omonią Nikozja (0:0) oraz Stalą Rzeszów (0:0). Na zakończenie przygotowań przegrali z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (0:2).

Jagiellonia – Korona: historia

W poprzednim sezonie Jagiellonia pokonała u siebie Koronę (3:1), a Sergio Lozano dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W rewanżowym starciu rozegranym w Kielcach padł natomiast remis (1:1). Gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Martina Remacle’a, a wyrównującą bramkę dla Jagiellonii zdobył z rzutu karnego Afimico Pululu. Kielczanie po raz ostatni wygrali w Białymstoku w 2019 roku.

Jagiellonia – Korona: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu w Białymstoku są gospodarze. Kursy na zwycięstwo Jagiellonii oscylują wokół 2.00. Tymczasem wygraną Korony można obstawić z kursem mniej więcej 3.80, a podział punktów w okolicach kursu 3.45.

Jagiellonia Białystok Remis Korona Kielce 2.00 3.45 3.80 2.00 3.45 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 15:03

Jagiellonia – Korona: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Szmyt, Romanczuk, Kozłowski, Imaz, Jóźwiak – Sylla

Korona Kielce: Dziekoński – Zwoźny, Sotiriou, Mosór, Matuszewski – Długosz, Jakubczyk, Hellebrand, Svetlin, Błanik – Stępiński

Jagiellonia – Korona: sonda

Kto wygra mecz? Jagiellonia Białystok

Będzie remis

Korona Kielce Jagiellonia Białystok

Będzie remis

Korona Kielce 0 Votes

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Korona: transmisja meczu

Mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (25 lipca) o godzinie 14:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.