Lech Poznań – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (25.07.2026)

Lech Poznań - Cracovia to mecz w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (25 lipca) o godz. 20:15. Mistrz Polski liczy na udany początek ligowej kampanii.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 15:03

Lech – Cracovia: typy bukmacherskie

Lech Poznań zagra na własnym obiekcie z Cracovią w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz w poprzednich rozgrywkach obronił tytuł mistrza Polski, a w nadchodzących tygodniach zamierza również wywalczyć awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jednym z najważniejszych wydarzeń było przedłużenie kontraktu z trenerem Nielsem Frederiksenem do czerwca 2028 roku.

Poznański klub zdołał również zatrzymać swoich największych liderów. Wykupił Luisa Palmę z Celtiku Glasgow. Do zespołu dołączył także bramkarz Mateusz Lis z Goztepe, który ma zostać nowym numerem jeden. Defensywę wzmocnił Terry Yegbe, a do linii ofensywnej trafił Allahyar Sayyadmanesh.

Po słabszej rundzie wiosennej Pasy zdołały zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie i teraz liczą na spokojniejsze rozgrywki. Klub przeprowadził kilka interesujących transferów. Do drużyny dołączyli między innymi Dominik Baumgartner oraz Filip Marchwiński. Z zespołem pożegnali się natomiast Pau Sans oraz Oskar Wójcik, który przeniósł się do Werderu Brema. Mój typ: liczba goli – poniżej 2.5.

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Lech – Cracovia: ostatnie wyniki

Lech znakomicie rozpoczął sezon 2026/2027. Mistrzowie Polski najpierw sięgnęli po Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze (3:1). Choć już od 14. minuty musieli odrabiać straty, pokazali charakter i odwrócili losy spotkania. Na listę strzelców wpisali się Antoni Kozubal, Mikael Ishak oraz Pablo Rodriguez. Dobrą formę Kolejorz potwierdził w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół Frederiksena pewnie pokonał na wyjeździe Aarhus GF (4:1). Bohaterem spotkania został Patrik Walemark, który zdobył dwie bramki.

Na w trakcie przygotowań do kampanii Pasy przegrały z Pafos (1:2). Później Krakowianie odnieśli zwycięstwa nad Basaksehirem (3:1) i FK Pardubice (2:0). Znakomitym akcentem zakończyli przygotowania podczas meczu jubileuszowego, w którym pokonali Sevillę (1:0) po trafieniu Ajdina Hasicia.

Lech – Cracovia: historia

W poprzednim sezonie rywalizacja Lecha z Cracovią była bardzo wyrównana. Kolejorz zdobył w bezpośrednich spotkaniach zaledwie jeden punkt. W pierwszym meczu rozegranym w Poznaniu gospodarze ponieśli wysoką porażkę (1:4), natomiast rewanż w Krakowie zakończył się remisem (2:2). W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach Lech odniósł dwa zwycięstwa, zanotował dwa remisy oraz poniósł porażkę.

Lech – Cracovia: kursy bukmacherskie

Wedle bukmacherów faworytem meczu są aktualni mistrzowie kraju. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Lecha, to kurs został ustalony na poziomie około 1.51. Zwycięstwo Cracovii wyceniono w okolicach kursu 6.00, a remis to kurs mniej więcej 4.40.

Lech Poznań Remis Cracovia 1.51 4.40 6.00 1.51 4.40 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 15:03

Lech – Cracovia: przewidywane składy

Lech Poznań: Lis – Gumny, Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Kozubal, Murawski – Walemark, Jagiełło, Bengtsson – Ishak

Cracovia: Madejski – Kakabadze, Baumgartner, Traore, Perković – Hasić, Al-Ammari, Knap, Klich, Minchev – Zahiroleslam

Lech – Cracovia: sonda

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Będzie remis

Cracovia Lech Poznań

Będzie remis

Cracovia 0 Votes

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Lech – Cracovia: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Cracovią w 1. kolejce zostało zaplanowane na sobotę (25 lipca) o godzinie 20:15. Rywalizacja mistrzów Polski z Pasami będzie dostępne w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W internecie starcie będzie transmitowane w serwisie CANAL+ online.

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