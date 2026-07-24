Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Zespół Portowców podejmie drużynę Wojskowych w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już dzisiaj o godzinie 20:30.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpoczyna się od mocnego akcentu – już w 1. kolejce Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Oba zespoły wykorzystały letnie okienko transferowe na wzmocnienia. Do ekipy Portowców trafił m.in. Jean-Pierre Nsame, natomiast szeregi drużyny Wojskowych zasilił chociażby Łukasz Zjawiński. Wszystko wskazuje na to, że kibiców czeka emocjonujące widowisko. Początek tej potyczki w piątek, 24 lipca o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Legia Warszawa.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: transmisja w TV

Pojedynek Pogoni Szczecin z Legią Warszawa będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, albowiem na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: stream online

Ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy znajdziesz również w internecie. Bardzo interesujący mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na youtube’owym kanale CANAL+ Sport.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 10:05

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Pogoń Szczecin – Legia Warszawa? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Legia Warszawa? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w piątek (24 lipca) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.