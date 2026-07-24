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Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: gdzie oglądać?
Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpoczyna się od mocnego akcentu – już w 1. kolejce Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Oba zespoły wykorzystały letnie okienko transferowe na wzmocnienia. Do ekipy Portowców trafił m.in. Jean-Pierre Nsame, natomiast szeregi drużyny Wojskowych zasilił chociażby Łukasz Zjawiński. Wszystko wskazuje na to, że kibiców czeka emocjonujące widowisko. Początek tej potyczki w piątek, 24 lipca o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Legia Warszawa.
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: transmisja w TV
Pojedynek Pogoni Szczecin z Legią Warszawa będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, albowiem na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała.
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Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: stream online
Ciekawie zapowiadającą się potyczkę w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy znajdziesz również w internecie. Bardzo interesujący mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na youtube’owym kanale CANAL+ Sport.
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Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie
PKO BP Ekstraklasa |
24 lipca 2026
20:30
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w piątek (24 lipca) o godzinie 20:30.
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