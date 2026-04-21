Barcelona podała ceny biletów na El Clasico. Kibice są wściekli!

FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico. Spotkanie odbędzie się 10 maja 2026 roku na Spotify Camp Nou. Kibice są wściekli na klub za cenę biletów na hit La Liga.

FC Barcelona za kilka tygodni może zostać mistrzem Hiszpanii po raz drugi z rzędu. Na ten moment prowadzą w La Liga z przewagą dziesięciu punktów nad Realem Madryt. Do rozegrania pozostało jeszcze siedem spotkań w tym El Clasico z Los Blancos. Istnieje duża szansa, że Katalończycy przypieczętują tytuł w bezpośrednim starciu z odwiecznym rywalem.

Najbliższe El Clasico odbędzie się 10 maja 2026 roku na Spotify Camp Nou. FC Barcelona rozpoczęła sprzedaż biletów na zbliżający się hit. Jak informuje serwis WP SportoweFakty, fani Blaugrany są wściekli na klub z powodu zbyt wysokich cen za wejściówkę na mecz.

Najtańszy bilet kosztuje aż 499 euro, co w przeliczeniu wynosi ok. 2111 zł. Pozostałe wejściówki kosztują 599 euro, 749 euro i 799 euro. Cena uzależniona jest od wyboru sektora na nowo wybudowanym stadionie. Oczywiście są jeszcze droższe bilety VIP w cenie 1,75 tys. euro oraz 2,25 tys. euro. Klub podwyższył cenę biletów ze względu na potrzebę zbilansowania wpływów.

Kibice katalońskiego klubu są wściekli na decyzję zarządu. Uważają, że takie ceny są zdecydowanie za wysokie. „Ogromny brak szacunku dla własnych kibiców” – piszą fani w mediach, cytowani przez serwis WP SportoweFakty.

Ostatni klasyk padł łupem Dumy Katalonii (3:2). Jednocześnie mogli świętować Superpuchar Hiszpanii. Z kolei El Clasico w rundzie jesiennej wygrał Real Madryt. Jeszcze wtedy pod wodzą Xabiego Alonso pokonali odwiecznego rywala przed własną publicznością (2:1).