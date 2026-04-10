Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za dwa miesiące. Tuż przed startem turnieju dwanaście reprezentacji zmaga się z nietypowym problemem. Dotyczy on koszulek, o czym informuje Guardian.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior (Brazylia - Chorwacja)

MŚ 2026: co zrobi Nike? Czekają m.in. Anglia, Brazylia, Francja

W Mistrzostwach Świata 2026 weźmie udział 48 reprezentacji. Aż 37 z nich ubiorą trzej odzieżowi giganci – Adidas, Puma i Nike. I to właśnie drużyny, których sponsorem technicznym jest amerykański koncern, muszą zmierzyć się z zaskakującym problemem. Jest on związany z koszulkami meczowymi.

Błąd w szyciu powoduje zauważalny efekt odstającego materiału na ramionach. Nike przekonuje, że nie wpływa to na komfort i nie ogranicza zawodnikom ruchów. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że estetyka strojów pozostawia wiele do życzenia.

— DAZN Football (@DAZNFootball) April 10, 2026

Jak zareaguje amerykański gigant? Wszystko wskazuje na to, że koszulki, które już zostały wyprodukowane, nie będą wycofywane ze sklepów i magazynów. Takie działanie jest utrudnione ze względów logistycznych. Niewykluczone, że drużyny, które korzystają z usług Nike, otrzymają „właściwe” koszulki tuż przed turniejem. Na poprawki czekają Korea Południowa, Kanada, Brazylia, USA, Australia, Holandia, Urugwaj, Francja, Norwegia, Anglia i Chorwacja.

Nike szyje stroje także dla reprezentacji Polski. .