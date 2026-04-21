Lech Poznań szykuje się do hitu w Ekstraklasie. Kluczowy gracz wraca do treningów

Lech Poznań podejmie Legię Warszawa w hicie 30. kolejki Ekstraklasy. Dawid Dobrasz z Meczyki.pl przekazał, że Bartosz Mrozek wróci między słupki na wielki szlagier.

Bartosz Mrozek wraca między słupki Lecha na hit w Ekstraklasie

Lech Poznań pewnym krokiem zmierza po drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Kolejorz utrzymuje pozycję lidera w PKO BP Ekstraklasie, a jego przewaga nad rywalami sprawia, że w Poznaniu coraz śmielej mówi się o obronie tytułu. W ostatnim meczu wyjazdowym z Pogonią Szczecin doszło jednak do sporego zaskoczenia.

W bramce Lecha pojawił się Płamen Andreew, który jest wypożyczony z Feyenoordu Rotterdam. Z kolei podstawowy golkiper Bartosz Mrozek nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Początkowo decyzja budziła zdziwienie kibiców. Jednak szybko pojawiły się informacje wyjaśniające absencję 26-letniego bramkarza.

Jak poinformował Dawid Dobrasz z Meczyki.pl, Mrozek miał zostać pogryziony przez psa, w wyniku którego trafił do szpitala. Dziennikarz przekazał, że bramkarz wrócił do aktywności i w poniedziałek trenował indywidualnie. We wtorek ma natomiast rozpocząć zajęcia z całą drużyną.

To bardzo dobra wiadomość dla szkoleniowca Nielsa Frederiksena, który w kluczowym momencie sezonu może ponownie liczyć na swojego podstawowego bramkarza. W trwających rozgrywkach Mrozek prezentuje wysoką formę. Rozegrał już 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zachowując 13 czystych kont. Już w najbliższy weekend Lech podejmie Legię Warszawa w hicie 30. kolejki Ekstraklasy.