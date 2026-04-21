Legia Warszawa pożegna pomocnika. Decyzja zapadła

11:56, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Legia Warszawa jest coraz bliżej zapewnienia sobie utrzymania w Ekstraklasie. Fakt.pl informuje, że Bartosz Kapustka nie przedłuży kontraktu w stołecznym klubie.

Marek Papszun
Na zdjęciu: Marek Papszun

Bartosz Kapustka na wylocie z Legii

Legia Warszawa w końcówce sezonu PKO BP Ekstraklasy systematycznie pnie się w górę tabeli. Obecnie zajmuje 11. miejsce, choć jeszcze kilka tygodni temu znajdował się w strefie spadkowej. Wyraźna poprawa formy sprawiła, że atmosfera przy Łazienkowskiej uległa diametralnej zmianie.

Duża w tym zasługa trenera Marka Papszuna, który wykonuje bardzo dobrą pracę i zdołał ustabilizować wyniki. Legia pozostaje niepokonana w 10 kolejnych spotkaniach ligowych. W 29. kolejce pokonała Zagłębie Lubin (1:0) po trafieniu Rafała Adamskiego.

W cieniu poprawy wyników coraz mniejszą rolę w zespole odgrywa Bartosz Kapustka. Pomocnik, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, stracił miejsce w wyjściowej jedenastce i jego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jak informuje „Fakt”, Legia nie planuje przedłużenia umowy z 29-letnim zawodnikiem. Oznacza to, że po sezonie piłkarz może opuścić klub na zasadzie wolnego transferu. Na sytuację Kapustki wpływają dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest jego wysoki kontrakt.

Drugim problemem są kwestie zdrowotne. W ostatnich sezonach pomocnik regularnie zmagał się z urazami, które wykluczały go z gry na dłuższe okresy. W bieżących rozgrywkach Kapustka rozegrał łącznie 36 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst Kapustka trafił do Legii Warszawa latem 2020 roku z Leicester City.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości