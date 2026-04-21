Legia Warszawa pożegna pomocnika. Decyzja zapadła

Legia Warszawa jest coraz bliżej zapewnienia sobie utrzymania w Ekstraklasie. Fakt.pl informuje, że Bartosz Kapustka nie przedłuży kontraktu w stołecznym klubie.

Bartosz Kapustka na wylocie z Legii

Legia Warszawa w końcówce sezonu PKO BP Ekstraklasy systematycznie pnie się w górę tabeli. Obecnie zajmuje 11. miejsce, choć jeszcze kilka tygodni temu znajdował się w strefie spadkowej. Wyraźna poprawa formy sprawiła, że atmosfera przy Łazienkowskiej uległa diametralnej zmianie.

Duża w tym zasługa trenera Marka Papszuna, który wykonuje bardzo dobrą pracę i zdołał ustabilizować wyniki. Legia pozostaje niepokonana w 10 kolejnych spotkaniach ligowych. W 29. kolejce pokonała Zagłębie Lubin (1:0) po trafieniu Rafała Adamskiego.

W cieniu poprawy wyników coraz mniejszą rolę w zespole odgrywa Bartosz Kapustka. Pomocnik, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, stracił miejsce w wyjściowej jedenastce i jego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jak informuje „Fakt”, Legia nie planuje przedłużenia umowy z 29-letnim zawodnikiem. Oznacza to, że po sezonie piłkarz może opuścić klub na zasadzie wolnego transferu. Na sytuację Kapustki wpływają dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest jego wysoki kontrakt.

Drugim problemem są kwestie zdrowotne. W ostatnich sezonach pomocnik regularnie zmagał się z urazami, które wykluczały go z gry na dłuższe okresy. W bieżących rozgrywkach Kapustka rozegrał łącznie 36 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst Kapustka trafił do Legii Warszawa latem 2020 roku z Leicester City.