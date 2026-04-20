Real Madryt – Deportivo Alaves: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2026)

Real Madryt – Deportivo Alaves: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół ze stolicy Hiszpanii ma małe szanse na tytuł mistrzowski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 21 kwietnia o godzinie 21:30.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt – Deportivo Alaves, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie Realu Madryt z Deportivo Alaves w ramach 33. kolejki La Ligi. Ekipa Królewskich ma na swoim koncie 70 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli, tracąc aż 9 oczek do prowadzącej Barcelony. To sprawia, że drużyna Alvaro Arbeloi ma niewielkie szanse na mistrzostwo. Z kolei zespół Biało-Niebieskich z dorobkiem 33 punktów plasuje się na 17. pozycji w stawce, walcząc o utrzymanie. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 21 kwietnia o godzinie 21:30.

Stawiam na to, że w tym spotkaniu Kylian Mbappe trafi do siatki rywala. Francuski napastnik jest mocno zmotywowany, ponieważ walczy o koronę króla strzelców. Mój typ: Kylian Mbappe strzeli gola.

Real Madryt – Deportivo Alaves, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kilku ważnych zawodników, ponieważ niedostępni będą Raul Asencio, Thibaut Courtois oraz Rodrygo Goes. Ekipa gości również przystąpi do meczu osłabiona, gdyż nie zobaczymy Facundo Garcesa, Abderrahmane’a Rebbacha ani Carlosa Protesoniego. Obie drużyny będą więc musiały radzić sobie z ubytkami w składach.

Real Madryt – Deportivo Alaves, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnim czasie poniósł porażkę 3:4 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów oraz zremisował 1:1 z Gironą w La Lidze. Deportivo Alaves w tym okresie rywalizowało wyłącznie na ligowym podwórku, notując dwa remisy – 3:3 z Realem Sociedad i 2:2 z Osasuną Pampeluna. Oba zespoły nie są więc obecnie w najlepszej formie, choć miały trudnych rywali.

Real Madryt – Deportivo Alaves, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Deportivo Alaves w ostatnim czasie jest całkowicie zdominowana przez madrytczyków. Pięć poprzednich spotkań zakończyło się bowiem pięcioma zwycięstwami Królewskich, podczas gdy Biało-Niebiescy nie zdołali odnieść ani jednego triumfu ani wywalczyć remisu. Ta seria wyraźnie pokazuje różnicę poziomów między tymi drużynami.

Real Madryt – Deportivo Alaves, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Deportivo Alaves to mniej więcej 9.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.75. Zarejestruj się u legalnego bukmachera STS z użyciem naszego kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt Deportivo Alaves 1.30 5.75 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2026 21:14

Real Madryt – Deportivo Alaves, przewidywane składy

Real: Łunin – Trent, Militao, Rudiger, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham – Mbappe, Vinicius

Deportivo Alaves: Sivera – Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi – Ibanez, Blanco, Guridi – Martinez, Boye

Real Madryt – Deportivo Alaves, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Deportivo Alaves w ramach 33. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 21 kwietnia o godzinie 21:30.

