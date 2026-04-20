Brighton – Chelsea: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację drużyn, które w ligowej tabeli dzieli zaledwie punkt. Z pozycji drużyny goniącej rywala do spotkania przystąpi Brighton. Z kolei swojej szóstej pozycji bronić będzie Chelsea. Szanse na mijankę w tabeli są spore, ponieważ to gospodarzom daje się większe szanse na zwycięstwo we wtorkowym meczu. Mój typ: wygrana Brighton.

Brighton – Chelsea: ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton zremisowali ostatnio z Tottenhamem 2:2. Wynik ten można odebrać jako rozczarowujący dla popularnych Mew. Jeszcze niedawno miały one serię trzech kolejnych zwycięstw w lidze angielskiej. Udało im się pokonać między innymi Liverpool (2:1), ale również mniej prestiżowych rywali jak Sunderland (1:0) i Burnley (2:0).

Chelsea zmaga się z ogromnym kryzysem pod względem znikomej liczby zwycięstw. The Blues schodzili z boiska jako zwycięzcy w zaledwie trzech z dziesięciu ostatnich meczów. W dwóch przypadkach miały one miejsce w krajowym pucharze z przeciwnikiem z niższej klasy rozgrywkowej. Eskalacji tych problemów sprzyjał niezwykle wymagający terminarz w postaci dwumeczu z PSG w Lidze Mistrzów, a także starcia z Arsenalem, Manchesterem City i Manchesterem United. Każde z nich kończyło się porażką.

Brighton – Chelsea: historia

W minionym roku kluby te grały ze sobą trzykrotnie. W każdej z tych potyczek za faworyta uchodziła Chelsea. Tymczasem The Blues doznali kompletu porażek. Dwie z nich miały miejsce na poziomie Premier League (0:3 i 1:3). Najbardziej zacięta była konfrontacja w 1/16 finału Pucharu Anglii, jednak tam również ze zwycięstwa cieszyli się zawodnicy Brighton (2:1).

Brighton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Brighton o czym świadczy współczynnik 2.45 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Chelsea, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 2.70. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.45.

Brighton – Chelsea: kto wygra?

Brighton – Chelsea: przewidywane składy

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Pedro, Neto; Delap

Brighton – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Brighton – Chelsea odbędzie się we wtorek (21 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

