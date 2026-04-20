Brighton & Hove Albion – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2026)

21:36, 20. kwietnia 2026
Oskar Szatraj
Brighton - Chelsea: typy i kursy na mecz 34. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Brighton – Chelsea: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację drużyn, które w ligowej tabeli dzieli zaledwie punkt. Z pozycji drużyny goniącej rywala do spotkania przystąpi Brighton. Z kolei swojej szóstej pozycji bronić będzie Chelsea. Szanse na mijankę w tabeli są spore, ponieważ to gospodarzom daje się większe szanse na zwycięstwo we wtorkowym meczu. Mój typ: wygrana Brighton.

STS
2,45
Wygrana Brighton
przejdź do STS
*Kursy z 20.04.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do CANAL+ online w promocji STS i oglądaj Ekstraklasę, Premier League oraz Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Sprawdź, jak otrzymać voucher

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brighton – Chelsea: ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton zremisowali ostatnio z Tottenhamem 2:2. Wynik ten można odebrać jako rozczarowujący dla popularnych Mew. Jeszcze niedawno miały one serię trzech kolejnych zwycięstw w lidze angielskiej. Udało im się pokonać między innymi Liverpool (2:1), ale również mniej prestiżowych rywali jak Sunderland (1:0) i Burnley (2:0).

Chelsea zmaga się z ogromnym kryzysem pod względem znikomej liczby zwycięstw. The Blues schodzili z boiska jako zwycięzcy w zaledwie trzech z dziesięciu ostatnich meczów. W dwóch przypadkach miały one miejsce w krajowym pucharze z przeciwnikiem z niższej klasy rozgrywkowej. Eskalacji tych problemów sprzyjał niezwykle wymagający terminarz w postaci dwumeczu z PSG w Lidze Mistrzów, a także starcia z Arsenalem, Manchesterem City i Manchesterem United. Każde z nich kończyło się porażką.

Brighton – Chelsea: historia

W minionym roku kluby te grały ze sobą trzykrotnie. W każdej z tych potyczek za faworyta uchodziła Chelsea. Tymczasem The Blues doznali kompletu porażek. Dwie z nich miały miejsce na poziomie Premier League (0:3 i 1:3). Najbardziej zacięta była konfrontacja w 1/16 finału Pucharu Anglii, jednak tam również ze zwycięstwa cieszyli się zawodnicy Brighton (2:1).

Brighton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Brighton o czym świadczy współczynnik 2.45 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Chelsea, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 2.70. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.45.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2026 22:58

Brighton – Chelsea: kto wygra?

Brighton – Chelsea: przewidywane składy

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Pedro, Neto; Delap

Brighton – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Brighton – Chelsea odbędzie się we wtorek (21 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

