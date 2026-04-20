Inter Mediolan – Como 1907: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2026)

Inter Medilan - Como 1907: typy i kursy na rewanżowy meczu półfinału Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już we wtorek (21 kwietnia) o godzinie 21:00.

Inter – Como, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór odbędzie się pierwsze rewanżowe spotkanie w ramach półfinału Pucharu Włoch. A w nim Inter Mediolan przed własnąpublicznością zmierzy się z Como 1907. Pierwsze starcie zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0, co sprawia, że kwestia awansu do finału pozostaje całkowicie otwarta. Obie drużyny przystąpią do tego meczu z jasnym celem – przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zameldować się w decydującym starciu o trofeum. Można więc spodziewać się zaciętego i emocjonującego widowiska, w którym każdy detal może odegrać kluczową rolę.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Como, ostatnie wyniki

Inter Mediolan odnalazł już dobrą formę. Drużyna Cristiana Chivu w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (5:2 z Romą, 4:3 z Como w lidze oraz 3:0 z Cagliari), a także zaliczyła dwa remisy (1:1 z Atalantą Bergamo i 1:1 z Fiorentiną).

Como natomiast zalicza lekki dołek. W pięciu ostatnich meczach podopieczni Cesca Fabregasa odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Romą oraz 5:0 z Pisą), zaliczyli jeden remis (0:0 z Udinese), a także ponieśli dwie porażki (3:4 z Interem w lidze i 1:2 z Sassuolo).

Inter – Como, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Como nie należy do najbardziej rozbudowanych, ponieważ oba zespoły przez wiele lat funkcjonowały na różnych poziomach rozgrywkowych. Do ich częstszych spotkań dochodziło głównie w przeszłości, gdy Como regularniej występowało w Serie A. W bezpośrednich pojedynkach wyraźną przewagę wypracował Inter, który częściej potwierdzał swoją jakość i doświadczenie. Nie oznacza to jednak, że mecze tych drużyn były jednostronne – Como potrafiło stawiać trudne warunki i momentami zaskakiwać faworyta. Dobrym przykładem jest ich niedawne starcie w Serie A, które zakończyło się zwycięstwem Nerazzurrich 4:3 po bardzo emocjonującym i ofensywnym meczu.

Inter – Como, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 4.50.

Inter – Como, kto awansuje?

Inter – Como, przewidywane składy

Inter Mediolan: Martinez – Akanji, de Vrij, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Thuram, Esposito

Como: Butez – Smolcić, Ramon, Kempf, Moreno – Perrone, Da Cunha – Diao, Paz, Baturina – Douvikas

Inter – Como, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Como 1907 obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również online w usłudze Polsat Box Go.

