Conte o krok od wielkiego powrotu. Decyzja coraz bliżej

fot. Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Walka o posadę selekcjonera trwa. Jeden kandydat wysuwa się na prowadzenie

Antonio Conte aktualnie rywalizuje z SSC Napoli o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Doświadczony trener jest na dobrej drodze do zrealizowania tego celu. Tymczasem ciekawymi informacjami podzieliła się „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło przekonuje, że trener Partenopei cieszy się poparciem kandydatów na prezesa Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC), Giovanniego Malago i Giancarlo Abete. Według ostatnich doniesień obaj uważają Conte za idealnego kandydata, który mógłby poprowadzić Azzurrich w kwalifikacjach do Euro 2028 i kolejnych turniejach.

Wybory na nowego szefa włoskiej piłki zaplanowano na 22 czerwca, więc dwa najbliższe mecze reprezentacji zostaną rozegrane pod wodzą tymczasowego selekcjonera. Na razie nie ujawniono wszystkich kandydatów na stanowisko szefa federacji. Ani 67-letni Malago, ani 75-letni Abete nie potwierdzili oficjalnie swoich zamiarów, choć media wymieniają ich w gronie głównych faworytów. W grze nadal pozostają legendy reprezentacji Włoch, czyli Paolo Maldini, Alessandro Del Piero i Demetrio Albertini, którzy również mogą zgłosić swoje kandydatury.

Jeśli chodzi natomiast o wybór selekcjonera reprezentacji Włoch, alternatywami dla Conte są Roberto Mancini i Massimiliano Allegri, przekazała „La Gazzetta dello Sport”. Przed nowym szefem kadry pierwszym zadaniem będzie rywalizacja w Lidze Narodów UEFA.