Real Madryt zapłaci za niego 100 milionów euro! Perez postanowił

Real Madryt postanowił, że latem poszukają nowego napastnika. Florentino Perez jest zdeterminowany, żeby do klubu dołączył Victor Osimhen. Kwota transferu ma sięgnąć 100 mln euro - twierdzi Fichajes.

Na zdjęciu: Florentino Perez

100 mln euro ma zapłacić Real Madryt za Victora Osimhena

Real Madryt po drugim z rzędu nieudanym sezonie zaplanował szereg zmian. Wciąż ważą się losy Alvaro Arbeloi, który po zakończeniu rozgrywek może zostać zwolniony. Na pewno kibice mogą liczyć na transfery z myślą o wzmocnieniu zespołu. Do tej pory pojawiały się sugestie, że przede wszystkim chodzi o sprowadzenie środkowego pomocnika i środkowego obrońcy.

W obliczu ostatnich wydarzeń Florentino Perez miał dopisać do listy potrzeb transfer nowego napastnika. Ma to na celu przywrócić Kyliana Mbappe na lewe skrzydło, czyli na pozycję, gdzie czuje się najlepiej. Przy takim rozwiązaniu Vinicius Junior zagrałby po prawej stronie.

Z informacji serwisu Fichajes wynika, że nowym kaprysem prezydenta Realu Madryt jest Victor Osimhen. To właśnie Nigeryjczyk został określony jako cel transferowy na zbliżające się okienko. Podobno sztab uważa, że to zawodnik o idealnym profilu, jakiego brakuje drużynie. Jego fizyczność ma być dodatkowym atutem dla Królewskich.

Na przeszkodzie stoi jednak kwota transakcji. Galatasaray wyceniło napastnika na 100 milionów euro i nie chce słuchać ofert poniżej tej kwoty. Real Madryt jest gotów spełnić żądania tureckiego klubu, ale do tego potrzebna będzie sprzedaż kogoś z obecnego składu. Madrytczycy muszą wygenerować dodatkowy przychód ze sprzedaży, który mogą zainwestować w transfery.

Osimhen gra w Galatasaray od września 2024 roku, gdy trafił nad Bosfor z Napoli. Łącznie rozegrał 70 meczów, w których zdobył 56 goli i zaliczył 15 asyst. Jego obecna wartość to ok. 75 mln euro, a kontrakt z klubem ze Stambułu obowiązuje do czerwca 2029 roku.