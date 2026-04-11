Ancelotti stawia sprawę jasno. Neymar pod presją przed mundialem

Carlo Ancelotti w rozmowie cytowanej przez "L’Equipe" wypowiedział się na temat Neymara. Wciąż ważą się losy Brazylijczyka w kontekście jego powołania na zbliżający się mundial.

Carlo Ancelotti wprost o Neymarze

Carlo Ancelotti ostatnio w jednoznaczny sposób odniósł się do warunków, jakie musi spełnić Neymar, aby zostać powołanym na mistrzostwa świata 2026. Włoch nie ma wątpliwości, że sama renoma piłkarza nie będzie decydująca przy finalnym wyborze. Kluczowa jest przede wszystkim dyspozycja fizyczna.

– Neymar jest na dobrej drodze. Musi kontynuować tę ścieżkę i poprawiać swoją formę. Jest w stanie osiągnąć 100 procent sprawności. Mówiłem to już kilka razy i jest to absolutnie jasne: będę powoływał zawodników, którzy są w dobrej formie fizycznej – podkreślił Ancelotti w rozmowie cytowanej przez „L’Equipe”.

Dla doświadczonego zawodnika najbliższe miesiące będą więc kluczowe. Jeśli utrzyma zdrowie i wróci do optymalnej dyspozycji, jego obecność na mundialu wydaje się realna. W przeciwnym razie Brazylia może stanąć przed koniecznością budowania ofensywy bez jednej ze swoich największych ikon.

Neymar od stycznia minionego roku broni barw Santosu. Aktualny kontrakt 34-latka z klubem z ligi brazylijskiej obowiązuje do końca grudnia tego roku. W tym sezonie 128-krotny reprezentant Brazylii wystąpił łącznie w sześciu spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i trzy asysty. Okazję na poprawę tego bilansu Neymar może mieć w niedzielę 12 kwietnia, gdy Santos w roli gospodarza zagra z Atletico-MG.